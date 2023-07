Gladson, Mailza e Bocalom realizam abertura da Expoacre 2023: ‘O sucesso começa agora’

Na manhã deste sábado (29), o governador Gladson Cameli realizou, no parque de exposições Wildy Viana, o hasteamento das bandeiras que abrem oficialmente a programação da Expoacre 2023.

A vice-governadora Mailza Assis estava presente no evento, além de várias autoridades e políticos acreanos, como o secretário de governo, Alysson Bestene, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, secretário de Turismo, Marcelo Messias, o presidente da Fundação Elias Mansour, Minoru KiNpara, o secretário de segurança pública, José Américo Gaia, o comandante da Polícia Militar, coronel Luciano Fonseca, a deputada federal Socorro Neri, dentre outros.

Ao todo, quatro bandeiras foram hasteadas. A bandeira do Brasil, por Gladson Cameli; a bandeira do Acre pela vice-governador Mailza Assis; a bandeira do Sebrae por seu diretor superintendente, Marcos Lameira; e a bandeira oficial da Expoacre 2023, pelo secretário de governo Alysson Bestene.

Gladson Cameli destacou a importância da realização da feira, que inicia neste sábado e vai até o dia 6 de agosto.

“Esse momento nós traz a reflexão de que não poderíamos estr aqui devido à pandemia. Mas eu não tenho dúvidas de que o sucesso dessa Expoacre começa a partir de agora. Essa é uma feira de desenvolvimento, de aquecimento da economia e, principalmente, respeitando aqueles que vêm para se divertir”, ressaltou.

Cameli aproveitou a oportunidade para agradecer as equipes de desde o início do planejamento do evento.

CONFIRA A GALERIA DE FOTOS COMPLETA: