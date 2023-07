Mortes, 13º salário, Mansão Maromba e outras; veja as mais lidas da semana no ContilNet

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

No Acre, MC Pipokinha fica só de calcinha no palco e rebola para fãs; VEJA VÍDEO

A polêmica MC Pipokinha desembarcou no Acre neste domingo (9) para se apresentar em uma casa noturna da capital. Como de costume nas suas apresentações, a cantora ficou seminua no palco e rodeada dos seus dois dançarinos, rebolou de forma explícita.

Pimenta: Imprensa nacional expõe escombros do PT no Acre

Rio Branco foi última fortaleza do PT a ruir após impeachment de Dilma e lava-jato. Confira a coluna completa.

TERÇA-FEIRA

Gladson anuncia antecipação do 13º, prêmio de valorização e gratificações a servidores

Durante coletiva à imprensa realizada na manhã desta terça-feira (11), o governador Gladson Cameli reuniu alguns de seus secretários de Estado para anunciar o pagamento de alguns benefícios aos servidores públicos do Estado.

VÍDEO: deputado e secretário de Governo quase saem no tapa dentro da Aleac

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) e o secretário adjunto do Governo, Luís Calixto, se estranharam no plenário da Aleac, após um servidor do ISE revelar sobre uma reunião que ocorreu na Casa Civil, nesta segunda-feira (10).

QUARTA-FEIRA

VÍDEO: Estudante é assassinado dentro de ônibus, e mãe chora abraçada ao corpo

O estudante Adriano Barros Cataiana, de 15 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça dentro de um ônibus de transporte coletivo, na tarde desta quarta-feira (12), na Rua Luiz Morais, no bairro Tancredo Neves, na região da parte alta de Rio Branco.

Prefeitura abre processo seletivo com mais de 200 vagas; salário ultrapassa R$ 5 mil

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), abriu um processo seletivo para contratação imediata de 232 professores. A remuneração chega a R$ 5.525,23.

QUINTA-FEIRA

Estudante teria sido assassinado dentro de ônibus por vingança contra sua mãe, diz tio

O tio de Adriano Barros Cataiana, 15 anos, assassinado com um tiro na cabeça dentro de um ônibus nesta quarta-feira (12), usou as redes sociais para fazer um desabafo e falar sobre a possível motivação do crime, que tirou a vida do seu sobrinho.

URGENTE: homem é encontrado morto com marcas de agressão no Centro de Rio Branco

Um homem identificado como Flávio Oliveira da Silva, de 45 anos, que vivia em situação de rua, foi encontrado morto em estado de decomposição e com marcas de agressão física no Centro de Rio Branco. O homem estava deitado no chão, em um terreno no cruzamento das ruas Floriano Peixoto e Rio Grande do Sul.

SEXTA-FEIRA

Morre Tijolinho, político que disputou seis eleições no Acre e sonhava ser vereador

Foi encontrado morto em casa, em Rio Branco, pela própria esposa, na manhã desta sexta-feira (14), o popular Antônio Neres Gouveia, também conhecido por “Tijolinho”, aos 71 anos, que disputou, sem chances, o governo do Acre pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). A última foi em 2010, quando disputou com os candidatos Tião Viana (PT) e Tião Bocalom, o atual prefeito de Rio Branco, então no PSDB.

Acreano chega à Mansão Maromba e ganha elogios de Toguro: “Olha o shape dele”

Morador do bairro Jardim Primavera, em Sena Madureira, o jovem Luan Ávila recebeu o convite para participar da Mansão Maromba, gerenciada pelo influenciador digital Tiago Toguro.