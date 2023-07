Thais Carla rebola e faz desabafo: “resistência falar de moda para pessoas gordas”

Thais Carla iniciou sua carreira como dançarina, ganhando reconhecimento ao virar dançarina da cantora Anitta. Por meio de suas plataformas digitais, ela compartilha mensagens inspiradoras, vídeos de dança e conteúdos relacionados ao empoderamento e autoaceitação. Thais Carla foi uma das estrelas no primeiro desfile do estilista piauiense Laéllyo Mesquita, que aconteceu em Teresina no Piauí.

A influenciadora digital e ativista que é conhecida por seu trabalho inspirador na promoção da aceitação do corpo e na luta contra o preconceito enfrentado pelas pessoas obesas, conversou com o jornalista Douglas Richer e falou sobre a sua participação no evento: “É sempre uma resistência falar de moda para pessoas gordas né, e Laéllyo vem trazendo diversidade para o desfile dele”, disse ao ContilNet.

Sobre o conceito do desfile, a influenciadora falou com exclusividade ao ContilNet sobre a mensagem do desfile de Laéllyo Mesquita: “Eu acho a mensagem super inspiradora, a diversidade de corpos, de gêneros, de todos os tipos de pessoas, onde as pessoas precisam entender que não existe só um padrão, existem vários tipos de padrões, existe vários tipos de corpos. E essa mensagem que ele está dando é incrível, é impactante para as pessoas, eu acho que vai ser um luxo”, disse a influenciadora.

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram (@thaiscarla) e 12 milhões de seguidores no TikTok (@thaiscarlaa_) , Thais alcança um público amplo, encantando-os com sua dança e discursos inspiradores.

É claro que rolou dancinha com o jornalista Douglas Richer, acompanhe a entrevista completa:

