O drama da “mulher safada”: como lidar com a culpa por gostar de sexo

Na atual sociedade, que, apesar de já ter avançado muito, ainda é machista e patriarcal, mulheres safadas vivem o paradoxo entre saber que podem e devem ser sexuais e serem constantemente julgadas por agirem exatamente como os homens sempre tiveram aval para agir.

“Há quem pense, inclusive, que, ao ser muito sexual, a mulher está tentando ‘tomar o lugar do homem’ na sociedade, tentando ocupar um espaço que não é seu. Freud, inclusive, afirmava que a mulher tinha ‘inveja do falo’, porque elas lutavam para ter os mesmos direitos que os homens”, explica a psicóloga Alessandra Araújo.

Mulheres gostam menos de sexo?

Já se sabe que não é verdade a afirmação de que homens são mais sexuais que mulheres – uma vez que o desejo sexual é multifatorial e não depende apenas de hormônios para acontecer. O que muitas vezes acontece é que diversas mulheres se distanciam do sexo justamente por causa de toda a repressão que tiveram ao longo de suas vidas.

“Sem contar que a maior parte das vítimas de abuso são as mulheres. Certas limitações sexuais são consequências desse tipo de trauma”, afirma a terapeuta.

Como lidar com a culpa?

Juntamente com o julgamento, os tabus e as crenças limitantes da sociedade perante mulheres livres e sexuais, surge a culpa. Apesar de quase inevitável que, em algum momento, esse sentimento apareça, é possível driblá-lo e lidar com ele da melhor forma possível para viver em paz como uma mulher safada.

Confira as dicas da sexóloga: