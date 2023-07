Pamela Kelly será repórter do ContilNet na cobertura da Expoacre; influencer é a 6ª da lista

A influenciadora e modelo Pamela Kelly também integra o time que vai entregar tudo na cobertura ao vivo da ExpoAcre 2022, em parceria com o ContilNet, Sans Filmes, Sem Fronteiras, Sicredi, Top Mídia e TV Rio Branco. O trabalho dos influenciadores no ContilNet já é tradicional na nossa programação da Expoacre e virou referência. Com conteúdo descontraído, o time é aguardado pelos internautas que esperam a divulgação dos nomes. Nesta sexta (21), o sexto nome foi revelado no Instagram do ContilNet, a influenciadora Pamela Kelly faz sua estreia no mega time de ‘repórteres por um dia’.

Com mais de 254 mil seguidores no Instagram e 550 mil seguidores em sua página no Facebook, a digital influencer acreana mais conhecida como a blogueira conceituada “pleníssima”, aborda assuntos variados como: maquiagem, empoderamento feminino, autismo, comédia, entre outros, em suas redes sociais.

Pamela Kelly já participou de várias Fashion Trip, a primeira em Copacabana-Rj, Gramado – RS , NATAL – RN, e por aí vai. A acreana também participou do reality de moda, juntamente com blogueiras de outros estados do Brasil, evento o qual foi promovido por Romeriton, estilista e criador da própria marca Closet Deluxe.

Continue acompanhando nossas novidades sobre a cobertura completa da maior feira do Acre. A boiadeira já está ON e com todo gás! Veja o vídeo oficial de divulgação com a influenciadora:

