Rafael Cardoso descobre que será pai logo após reatar com ex, diz site

Desde que anunciou a separação de sua ex-esposa, Rafael Cardoso tem tido a vida movimentada. Após muitas polêmicas, ao que tudo indica o ator será pai pela terceira vez, de uma mulher que engravidou após se relacionar brevemente, sem compromisso.

As informações são do portal LeoDias. De acordo com a publicação, Rafael engravidou a psicóloga Carol Ferraz e já até mesmo conheceu a família da moça e saiu junto com ela para montar o enxoval.

Contudo, Rafael não está em um relacionamento com Carol. Na verdade, há pouco o ator retomou o relacionamento com a ex-namorada, Vivian Linhares, que é influencer e viveu um romance de cerca de dois meses com Cardoso no começo do ano.