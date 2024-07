Nasce filha de Camila Campos, cantora gospel diagnosticada com câncer

Camilia Campos, cantora gospel que foi diagnosticada com câncer de mama aos sete meses de gestação, deu à luz, nesta quinta-feira (15/7). Sofia é a segunda filha da artista, que é casada com o ex-jogador de futebol Léo. O pai da menina confirmou a informação nas redes sociais.

“Nasceu o milagre. Quarto e último elo. Gerando nosso milagre. Fruto da promessa nasceu”, diz a legenda da publicação. Um grupo de religiosos fez uma corrente de oração em frente ao hospital onde a bebê veio ao mundo e anunciou que fará uma nova vigília de oração para a família no próximo sábado (27/7), às 20h, para “celebrar a vitória”.

Camila Campos lamenta câncer: “Se espalhou pelos meus ossos”

A cantora gospel Camila Campos revelou um diagnostico de câncer de mama em 12 de julho. A artista usou as redes sociais para falar sobre o tratamento e afirmar que a situação se agravou.

“Há alguns dias entrei em uma nova estação em minha vida. Grávida de 7 meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos”, revelou.

A cantora mostrou que está com pouco cabelo por conta do tratamento contra o câncer e afirmou que está com os “sentimentos meio bagunçados”. Em seguida, apelou para a fé em conversa com os seguidores.

“Apesar de tudo, sigo crendo no poder do sangue de Jesus! Mas preciso muito da oração de vocês, família em Cristo, porque viver o processo demanda muita fé, e sei que a oração da igreja do Senhor espalhada sobre a terra, derrubam as portas do inferno, e juntos somamos nossa fé ao ponto de que a cura do Senhor alcance a minha vida”, disse.