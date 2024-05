Hellblade, Hades e mais jogos ficam até 90% mais baratos nesta semana

A plataforma Steam chama a atenção nesta semana com centenas de títulos em oferta, já em antecipação à tradicional promoção sazonal de férias. Além de games já citados, os usuários podem garantir nomes como Blasphemous 2, que está quase pela metade do preço; Control Ultimate Edition, que está situado no universo do recente Alan Wake 2; e The Medium, que é do mesmo estúdio responsável pelo vindouro remake de Silent Hill 2. Confira as promoções a seguir: