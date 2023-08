ExpoSena 2023 já tem data confirmada; veja detalhes na coluna Douglas Richer

A ExpoSena, uma das maiores feiras de agronegócios e entretenimento do municipio de Sena Madureira, no interior do Acre, já tem data marcada pela organização do evento. De acordo com informações repassadas para nossa coluna, a data do evento foi definida na manhã desta terça-feira pelo prefeito Mazinho Serafim e equipe.

O evento está confirmado para o dia 20 de setembro até o dia 25 de setembro. A feira agropecuária termina no dia em que a cidade de Sena Madureira completa 119 anos de emancipação política. E, provavelmente, acontecerá a final do rodeio, um dos momentos mais aguardados do evento.

Sobre as atrações, vários nomes circulam na internet, porém nenhuma informação oficial foi repassada para este colunista. Breve mais informações