Gladson, Zequinha e Mailza hasteiam bandeiras e dão início a ExpoAcre Juruá 2023

O governo do Estado inaugurou nesta quarta-feira (30), a ExpoAcre Juruá 2023, com o tradicional hasteamento das bandeiras, em Cruzeiro do Sul.

O ato foi realizado pelo governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis, do secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima e do superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira.

Só no primeiro dia da maior Feira Agropecuária do Juruá, a Banda Barões da Pisadinha inaugura a arena de shows.

A organização da ExpoJuruá informou que o evento contará com estruturas de segurança, na busca de gerar um movimento econômico positivo e momentos de entretenimento para o público.

Segundo estimativa do governo, este ano, mais de 300 expositores de diversos segmentos estarão na feira.

O governador Gladson Cameli declarou que espera que sejam movimentados mais de R$ 100 milhões na economia local. Sua equipe estimou a marca de R$ 60 milhões.

“Minha equipe disse, anteriormente, que seria algo em torno de R$ 60 milhões. Dei a missão de ultrapassarmos R$ 100 milhões, e essa é a nossa expectativa. Sabemos que um evento como esse é importante para as famílias e também para os comerciantes, que conseguem investir e obter um retorno com tudo isso”, destacou o governador.