Homem tenta se evadir, mas acaba preso pela PM com arma de fogo no bairro Portal da Amazônia

Equipe de Rádio Patrulha do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prendeu na manhã deste sábado, 26, um homem de 21 anos por porte ilegal de arma de fogo. O fato ocorreu na Rua Cedro, no Bairro Portal da Amazônia.

Durante patrulhamento, a equipe policial avistou dois cidadãos em uma motocicleta, onde o garupa estava sem capacete e ao notar a presença policial pulou do veículo e tentou se evadir pelas ruas do bairro, com a arma em mãos.

Em uma ação rápida, a guarnição conseguiu deter o homem, que ainda tentou se desfazer do armamento, mas não conseguiu. Foi localizado o revólver calibre 38, com seis munições.

O abordado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla). O condutor da motocicleta conseguiu se evadir.