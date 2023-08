Jogos aguardados chegam nesta semana; confira lançamentos

Stray – 10 de agosto – XBSX/S, XB

Stray chega para o Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One após o sucesso no PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5). O jogo conta a história de um gato que se perde de sua família felina e vai parar em uma cidade futurista. Os jogadores podem pular, escalar e até lutar enquanto descobrem um mundo habitado por robôs que há muito não viam seres vivos, mas reproduzem comportamentos humanos. Neste local, é possível interagir com a história dessas vidas mecânicas e mudar o rumo de seus destinos, além de tentar retornar para seus familiares peludos.

Stray, game do gatinho que fez sucesso no PlayStation chega agora aos consoles Xbox Series X/S e Xbox One — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Tower of Fantasy – 8 de agosto – PS5, PS4

Tower of Fantasy é um MMORPG de mundo aberto com visuais estilo anime semelhante a Genshin Impact. Jogadores controlam um protagonista que vai parar em uma pequena colônia no planeta Aida, onde a humanidade praticamente destruiu o ambiente para obter um recurso precioso chamado Omnium. Usuários ficarão no meio de um conflito entre diferentes facções, os Hykros, Heirs of Aida e Hyenas, cada um com diferentes opiniões sobre continuar a usar o Omnium como um mal necessário, se libertar dele ou apenas espalhar o caos. O game conta com uma versão para PC e dispositivos mobile, mas agora chega para PS5 e PS4.

O combate do jogo é em tempo real com um equilíbrio entre golpes e esquivas, mas seu maior foco está nas armas. Jogadores podem carregar até três tipos diferentes como espadas, foices, lanças, entre outras, que carregam poderes elementais para explorar fraquezas dos inimigos. O lançamento da versão PS5 coincide com o lançamento da atualização 3.1, que traz a nova área Cloudpeak Manor para explorar, além do retorno do personagem Ming Jing (agora como o Lord Xuanwu). As versões PC e mobile são publicadas pela Level Infinite, mas a versão de console não, por isso não haverá conexão entre elas.

Popular MMORPG Tower of Fantasy ganha versões para jogar no PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) — Foto: Reprodução/Steam

Stray Gods: The Roleplaying Musical – 10 de agosto – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Stray Gods: The Role-Playing Musical é uma inusitada combinação de RPG e musical. O jogo se passa em um mundo onde os deuses gregos estão escondidos ao nosso redor, porém Grace, a personagem principal, descobre isso quando se torna uma Musa. Por meio de diálogos cantados, ela precisará conversar com outras entidades para desvendar o mistério por trás do assassinato de sua antecessora, Calliope. A história poderá mudar de acordo com quem o jogador escolher se aliar e confiar, além de haver quatro opções de romance.

A produção do game conta com um grande elenco, como o escritor David Gaider de Dragon Age: Origins, o compositor Austin Wintory de Journey e The Banner Saga e vozes de Troy Baker (Apollo) e Laura Bailey (Grace), ambos conhecidos por seus papéis como Joel e Abby em The Last of Us 2.

Stray Gods: The Roleplaying Musical é um RPG misturado com musical sobre um assassinato entre os deuses gregos — Foto: Reprodução/Steam

WrestleQuest – 8 de agosto – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

WrestleQuest é um RPG temático de luta livre. Na sua história, um lutador amador chamado Muchacho Man tenta alcançar seu ídolo Randy “Macho Man” Savage da WWE e se tornar um lutador de destaque. Jogadores poderão explorar um mundo repleto de inimigos incomuns como robôs e lagartos gigantes, enfrentá-los em batalhas em turnos e contar com a ajuda de várias lendas da WWE em seu caminho, como Jake “the Snake” e Andre “the Giant”. WrestleQuest está disponível para Nintendo Switch por R$ 112,45.

Em WrestleQuest jogadores encaram um misto de RPG e luta livre no papel do lutador amador Muchacho Man — Foto: Reprodução/Steam

30XX – 9 de agosto – SW, PC

30XX é um game inspirado em Mega Man X que estava em acesso antecipado, mas chega para Nintendo Switch e PC em versão completa. O jogo de plataforma e ação com elementos Rogue traz uma gameplay semelhante aos clássicos Mega Man X do Super Nintendo e PlayStation One, mas com conteúdo gerado aleatoriamente. Os usuários podem controlar um robô que chega para salvar o humanidade, porém mil anos atrasado. Assim, ele precisa explorar este mundo aleatório e descobrir os segredos por trás do que aconteceu com a raça humana neste tempo.

Além de Mega Man, este capítulo traz também um personagem extra inspirado em Zero que conta com um sabre de energia. Com essa adição, os jogadores poderão aproveitar um modo multiplayer cooperativo online ou local. 30XX está disponível para PC (via Steam) por R$ 37,99.

30XX é um game de ação e plataforma inspirado pelos clássicos Mega Man X do Super Nintendo e PlayStation One, mas com elementos Rogue — Foto: Reprodução/Steam

Atlas Fallen – 10 de agosto – PS5, XBSX/S, PC

Atlas Fallen é um jogo de ação e RPG localizado em um mundo no qual só restou areia e pó. Esse universo é dominado por um corrompido Deus do Sol, que tira tudo da terra e de seu povo para atender seus caprichos. Tudo muda quando o protagonista criado pelo usuário encontra uma luva antiga com poderes divinos, que permite que ele manipule a areia para criar ataques e diferentes armas. Assim, ele poderá cruzar vastos mapas semiabertos de oceanos de areia, caçar monstros lendários e recolher essência para se fortalecer e ganhar novas habilidades.

A campanha do game pode ser dividida também com um segundo jogador pelo multiplayer cooperativo. Atlas Fallen está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam e GOG Galaxy) por preços entre R$ 299,95 e R$ 179,90.

Atlas Fallen promete uma aventura épica de ação e RPG em um mundo onde só restou areia e pó — Foto: Reprodução/Steam

House Flipper VR – 11 de agosto – PSVR2, PSVR

House Flipper é um game de comprar e reformar casas, e ganhou uma versão em realidade virtual tanto no PlayStation 5 (PS5), com PlayStation VR 2, quanto no PlayStation 4 (PS4) com o PlayStation VR original. O jogo consiste em realizar trabalhos de reforma, adquirir moradias em péssimo estado para consertá-las e posteriormente lucrar com seu visual melhorado. Jogadores poderão controlar objetos virtuais com suas mãos, como escovas, pincéis e martelos.

Com a realidade virtual, há algumas mecânicas novas para jogar de uma maneira mais descontraída, como lançar seu martelo como um deus nórdico ou jogando tinta na parede, além de minigames como arremessar dardos e bolas de basquete.

Em House Flipper VR jogadores podem chegar ainda mais perto das reformas e interagir diretamente com suas mãos — Foto: Reprodução/Steam

Broforce Forever – 8 de agosto – PS4, XB, SW, PC

Broforce Forever é uma atualização gratuita do clássico game de ação 2D com visual retrô, que presta homenagem aos astros dos filmes de ação dos anos 80 e 90. A novidade irá expandir a campanha do jogo e adicionar seis novos personagens: Xebro (Xena), Demolition Bro (O Demolidor), Burt Brommer (Ataque dos Vermes Malditos), Seth Brondle (A Mosca), Broffy (Buffy) e Desperabro (A Balada do Pistoleiro).

Broforce está disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam e GOG Galaxy). O lançamento da atualização também coincide com a sua entrada no catálogo do Xbox Game Pass, sem custos extras para os assinantes.