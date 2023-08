Maykeline e Elita Maia embarcam em helicóptero na Expoacre e revelam detalhes da aeronave de luxo; VÍDEO

A dupla Maykeline e Elita Maia, do Divando, foram as convidadas do ContilNet nesta quarta noite de Expoacre. A dupla percorreu vários espaços mostrando para os acreanos tudo que rola na maior feira de agronegócios e entretenimento do Acre.

As acreanas estiveram na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, onde conheceram melhor o espaço e falaram com a equipe responsável pelo espaço. Com a autorização da equipe da secretaria, a dupla embarcou no harpia 03, helicóptero da segurança do Acre, e revelaram os detalhes da aeronave.

Veja na íntegra o vídeo:

