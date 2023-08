Morador do Oscar Passos recebe iPhone 14 sorteado pelo ContilNet e Atacadão do Celular

O ContilNet, em parceria com o Atacadão do Celular, sorteou um Iphone 14 na última noite de transmissão da Expoacre 2023, domingo (6). O ganhador foi Helder Souza, de 33 anos.

Helder é morador do bairro Oscar Passos, em Rio Branco. Ele trabalha com vendas de acessórios e conta que assistiu a transmissão da feira durante todas as nove noites e, quando recebeu a notícia, pensou se tratar de uma Fake News:

“Quando eu recebi a mensagem, pensava que era Fake News, me perguntei: “Eu ganhei um Iphone?”. Fiquei com essa sensação. “Será que foi eu mesmo que ganhei?!”. Aí um rapaz checou comigo e, então, a ficha caiu”, conta.

O vencedor fez a retirada do seu aparelho na manhã desta quinta-feira (10), na loja do Atacadão do Celular, e destacou o sentimento e ter sido sorteado. “Eu só quero agradecer a toda a equipe que trabalhou na Expoacre, é um presente!”, ressaltou.

Helder aproveitou a oportunidade e parabenizou toda a equipe que atuou na transmissão da feira e disse que acompanhou todo o movimento do evento online, através do ContilNet.