Pimenta: sem vaga na janela, Jarude troca de avião direitista

Grife

Com sobrenome tão conhecido como a marca da loja que tocava nas rádios suas promoções de equipamentos de caça, pesca e ferramentas, a Rêmolo Jarude e Companhia, o jovem candidato Emerson Jarude não teve dificuldade para se eleger à Câmara Municipal e, depois, à Aleac. Agora quer ser candidato à prefeito e, para tanto, teve que embarcar no partido Novo, que tem entre os seus membros do primeiro escalão algumas lideranças, como o governador mineiro Romeu Zema, que desejam o Acre e o Norte em outro pais que não seja o Brasil.

Carreira solo

Emerson Jarude diz que saiu do MDB porque quer ser candidato a prefeito, ou seja, seu único projeto político é ser prefeito, não importa por qual legenda, desde que seja de direita. Desta forma, não se arriscou a pedir guarida ao União Brasil ou ao Republicanos, que defendem ideais de direita, pois ali já tem nomes demais na disputa, só caciques e nenhum ‘índio’. Resta saber se, diante de uma disparada ainda maior do ex-petista Marcus Alexandre, ele se resignaria a participar de uma grande frente de direita para derrotar a frente de centro-esquerda já articulada entre MDB, PT, PC do B e PSol.

Saneamento

Por falar em direita, o senador com discurso mais à direita do Acre, Marcio Bittar (União), voltou a fustigar os ambientalistas da Amazônia em comentário na Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado nesta quarta-feira (30). De acordo com ele, que é membro da CMA e relator da CPI das ONGs, o ambientalismo na Amazônia não está preocupado com o meio ambiente, pois com o poder de mobilização que possui para atrair recursos já poderia ter zerado o déficit de água tratada e esgotamento sanitário em toda a região, que ainda é a mais pobre do Brasil apesar de sua riqueza em recursos naturais.

No roçado

O pronunciamento de Bittar foi feito em sessão da Comissão de Meio Ambiente do Senado que aprovou projeto de lei que incentiva a implantação de soluções individuais de tratamento adequado de esgoto em áreas rurais, como fossas sépticas biodigestoras e jardins filtrantes. O PL 1.944/2023 é da senadora Jussara Lima (PSD-PI) e foi relatado pelo senador Otto Alencar (PSD-BA). Com a aprovação, o texto já pode seguir para a análise da Câmara dos Deputados.

Faz sentido

O déficit de água tratada e de esgotamento sanitário no Acre, de fato, é uma contradição ao discurso e às ações de partidos que já governaram o Estado. Por mais que tenham mostrado serviço, embelezado a capital e ajeitado a infraestrutura do Estado o esgoto continua a escorrer pelos igarapés, não perdoando nem o icônico canal do Parque da Maternidade, cartão postal de Rio Branco.

França no Acre

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) comemorou, nesta quarta-feira (30), a aprovação, pela Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI), do requerimento REQ 65/2023, de sua autoria, com que convida o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, a participar de audiência pública na Assembleia Legislativa do estado do Acre para discutir soluções para os problemas relacionados ao transporte aéreo naquele estado.

Agenda

O presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga e o primeiro-secretário, deputado Nicolau Júnior, estiveram fazendo o mesmo pleito nas andanças por Brasília e o senador Petecão não esqueceu de citá-los em sua comemoração nas redes sociais. Além do ministro Márcio França, serão convidados os representantes das empresas aéreas Gol Linhas Aéreas e Latam, que operam os voos comerciais para o estado, como também representantes da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, e do diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Sousa Pereira.

Escrituras

O senador Alan Rick (União) está destacando em suas redes sociais a parceria com o governo do Acre, através do Iteracre, para viabilizar um programa de regularização fundiárias para que toda família acreana tenha a escritura da sua terra, seja no campo ou na cidade. “As pessoas não têm direito de reformar a sua casa, de pegar um financiamento, de levar um comprovante de residências”, argumentou ele.

Papel passado

A mensagem de Alan Rick refere-se ao programa Minha Terra de Papel Passado que o governo do Acre vem executando no âmbito da Semana Nacional da Regularização Fundiária, uma iniciativa promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, por meio do Programa Permanente de Regularização Fundiária, busca combater a grilagem de terras, fortalecer a governança fundiária e proteger o meio ambiente.

Balanço

Até terça-feira (30), o programa já tinha contemplado mais de duas mil famílias com títulos de propriedade definitivos em Rio Branco, Feijó e Cruzeiro do Sul. Em sua cidade natal, o governador Gladson Cameli disse que estava dando prosseguimento com a política que traz dignidade aos moradores dos municípios do Acre. “Há quatros anos, oito meses e 29 dias estou à frente do Palácio Rio Branco, lutando para melhorar a vida do nosso povo. São momentos como esse que nos dão a certeza de que vale a pena a nossa dedicação”, declarou o governador.

Imunidade política

Em audiência pública para discutir a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que os critérios de licenciamento adotados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) são técnicos e, portanto, imunes a questões políticas e instruídos “com base na boa gestão pública”.

Golaço

Nenhum projeto de lei poderia ter mais unanimidade na Aleac do que o repasse de R$ 2 milhões para os clubes de futebol do Acre. Futebol une esquerda, centro e direita. O que não está bem claro na lei ou no informe sobre a lei é para quantos clubes a verba será direcionada. De acordo com o texto da matéria, o PL pretende fortalecer o esporte regional e proporcionar novas oportunidades de crescimento para as agremiações esportivas. Aprovado por unanimidade, o projeto vai à sanção do governador Gladson Cameli.

Moedinhas

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), líder da oposição na Aleac, lembrou que no ano passado, durante a elaboração do orçamento da Casa, medidas foram tomadas para garantir subsídio aos clubes, que segundo ele, vivem na amargura. “Nós, no ano passado, fizemos um esforço enorme ao final do ano para que a gente pudesse garantir no orçamento o mínimo de recurso para financiar os nossos clubes, que vivem na amargura. Todo mundo promovendo o desporto com o suor do rosto e algumas moedinhas dos seus salários”, disse o comunista.

Família

Depois de discutir futebol, os deputados da Aleac tiveram que encarar um debate por demais delicado na arena do parlamento nacional, o recente caso envolvendo uma criança de um mês, que foi retirada dos pais após denúncia de maus tratos. O bebê foi levado para o Educandário Santa Margarida em Rio Branco após denúncia de profissionais do Hospital Santa Juliana, de que a mãe não estaria cuidando adequadamente do filho.

Salomão

Segundo informações da Aleac, a criança foi retirada do seio da família sem muita explicação, sem nenhuma justificativa plausível. “A informação é que o caso continua sem resolução”, disse um dos deputados, ao propor que os pais do bebê, representantes do Conselho Tutelar, a Vara da Infância e o Hospital Santa Juliana sejam ouvidos sobre a polêmica que envolve o caso. Certamente a pendência não terá a mesma solução bíblica do Julgamento de Salomão que determinou que um bebê fosse cortado em dois para encerrar disputa entre duas supostas mães.