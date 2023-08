Sessão Solene na Aleac ressalta trabalho do Ifac em prol da educação

O Instituto Federal do Acre (Ifac) recebeu uma importante homenagem, na manhã desta quinta-feira (24.08), durante sessão solene da Assembleia Legislativa (Aleac). O evento, que foi proposto pelo deputado estadual Eduardo Ribeiro, comemorou os 13 anos de atividades da instituição no Acre e 15 anos de atuação da Rede Federal no país.

Clique aqui para assistir a sessão solene em homenagem ao Ifac

Atualmente, o Ifac é a única instituição da Rede Federal presente no Acre, atendendo mais de 7 mil estudantes, em 16 cursos presenciais e 30 cursos técnicos integrados e subsequentes, além de pós-graduações e formações continuadas.

Já tendo conquistado nota máxima em cursos superiores, pelo Ministério da Educação (MEC), o Ifac também ocupa, hoje, a 14ª posição em eficiência na gestão entre mais de 600 instituições federais, e a 10ª posição em governança e gestão pública entre os Institutos Federais do país.

Para a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos, a homenagem proposta pelo deputado estadual Eduardo Ribeiro, reflete a sensibilidade da instituição legislativa em entender que pela educação é possível construir um Acre mais justo, desenvolvido e inclusivo.

“Os IFs, hoje, habilitam que uma mãe e um pai tenham seu filho estudando perto de casa e essa é uma política muito importante da Rede Federal: atuar com a interiorização da educação. O Ifac já nasceu grande. Nascemos como Instituto Federal e nos consolidamos com uma estrutura de obras imponentes, sendo localizadas em todas as regionais acreanas. Isso faz com que a instituição seja um farol de excelência em educação, formação profissional, inovação e empreendedorismo”, ressaltou a reitora do Ifac em seu discurso.

Ainda de acordo com Rosana Cavalcante, o ensino ofertado pelo Ifac tem contribuído para que jovens e adultos tenham suas vidas transformadas. “Apesar de termos apenas 13 anos, nossos alunos desafiam, diariamente, as adversidades e com apoio dos servidores alcançam efeitos notáveis, seja na produção acadêmica, na pesquisa, nos esportes, intercâmbios. Como toda instituição, também tivemos desafios, que integraram nosso caminho e nos auxiliaram a constituir uma instituição digna. Superamos adversidades, nos adaptamos a novos contextos e seguimos firmes em nosso propósito, que é promover educação profissional, científica e tecnológica de qualidade”.

Para o deputado estadual Eduardo Ribeiro, autor da homenagem ao Ifac e à Rede Federal, comemorar a atuação da instituição junto à Aleac é uma forma de reforçar o compromisso que o Acre tem com a educação.

“O Ifac é uma instituição que tem se destacado como um farol para a educação no Acre. O Instituto tem contribuído de forma notável para o desenvolvimento educacional e científico da nossa região. Ao longo de sua trajetória se consolidou como polo de excelência, proporcionando educação de qualidade e oportunidades para jovens acreanos. Sua presença nos municípios tem sido um divisor de águas, levando ensino técnico e profissionalizante para locais que não tinham acesso a esse tipo de informação. O compromisso do Ifac não apenas enriquece o nosso conhecimento, mas também proporciona soluções concretas para os desafios que enfrentamos no Acre”, destacou o parlamentar.

A sessão solene também contou com a participação dos estudantes Edemildes Paulino, do campus Baixada do Sol, e Henrique Abreu, do campus Tarauacá.

“Sou estudante do 3º período de Zootecnia e estou muito feliz em representar meus colegas que estão espalhados por todo o Acre. Falar do Ifac é falar de futuro e progresso, pois é uma instituição que está em todos os lugares. É uma instituição que, para mim, tem sido muito importante. Parabéns para o Ifac”, afirmou Edemildes Paulino.

Para Henrique Abreu, integrar o Ifac é superar desafios e ampliar as oportunidades para o futuro. “Confiando nos frutos que teria ao entrar na instituição, optei por estudar no Ifac. Sou medalhista em olimpíadas científicas e hoje coordeno um projeto social que tem a função de expandir a democratização de idiomas para jovens de baixa renda. Com 17 anos e as atividades que desenvolvo, posso influenciar outros jovens de baixa renda, assim como eu, a expandir seus horizontes. Existem barreiras e impasses, mas a educação é mais que isso”.

Confira abaixo os depoimentos em homenagem a Rede Federal e Ifac:

Sérgio Petecão (senador): “Minhas palavras são de agradecimento a todos os servidores, estudantes, profissionais que atuam nessa importante instituição. Tenho feito um trabalho, em parceria com o Ifac, pois percebemos um retorno muito rápido e gratificante. O recurso investido no Ifac tem sido aplicado com muita responsabilidade. O Ifac tem sido referência de atividades que dão certo. É uma instituição que é um instrumento pelo qual podemos ajudar muito o Acre. Meu sentimento é de gratidão a todos que integram o Instituto Federal do Acre, de forma direta e indireta, pois fazem dessa instituição algo cada vez maior”.

Sebastião Flores (secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Educação): “Quero ressaltar a importância que é o ensino profissionalizante tem para o Acre e reforçar o quanto o Ifac tem sido motivo de orgulho para o nosso Estado. Parabéns e vida longa ao Ifac”.

Gilberto Matos (juiz e presidente da Associação dos Magistrados do Acre): “É importante que nossa instituição participe dessa solenidade, pois estamos celebrando o avanço de uma instituição que, ao longo dos anos, tem sido relevante para o desenvolvimento nacional, para a formação de jovens. É um privilégio estar aqui ouvindo e sabendo dos avanços que o Ifac tem promovido com toda a sua expansão”.

Juliana Caobianco (representante da defensora pública geral Simone Santiago): “Fiquei maravilhada com o que foi apresentado sobre o Ifac e depoimentos dos alunos. Para além da educação, o Ifac cumpre uma missão importante de inclusão social através da profissionalização, levando oportunidades aos nossos jovens, em municípios que são mais distantes. Parabéns à instituição. A Defensoria Pública se coloca como uma parceria para promover uma sociedade mais justa, igualitária e próspera”.

Jonathan Donadoni (chefe da Casa Civil): “Quero parabenizar o Ifac, que é uma instituição que tem contribuído com a elevação do ensino e da educação no Acre. O governo do Estado está sempre de portas abertas para firmar parcerias. Que o Ifac continue expandindo a sua missão institucional que é levar ensino às pessoas”.

Edvaldo Magalhães (deputado estadual): “Celebrar os 15 anos da Rede Federal e os 13 anos do Ifac é uma necessidade. O Instituto Federal já está entranhado na vida do povo acreano. O Ifac tem a identidade acreana e por isso precisamos celebrar tudo isso. No ambiente da educação vencemos a ignorância. Os que têm conhecimento já dão os primeiros passos para serem livres, pois cidadãos conscientes mudam o país e fazem com seja possível trilhar um caminho no desenvolvimento e crescimento econômico, para termos oportunidades reais”.

A sessão solene também contou com a presença dos pró-reitores, servidores, alunos e alunas, assim como parlamentares estaduais e federais e representantes de instituições do Acre. Ao final, os diretores gerais dos seis campi do Ifac e a reitora Rosana Cavalcante dos Santos foram homenageados pela Aleac.

Fotos: Manassés Carvalho/Ifac