Veja quem passou no estúdio do ContilNet na quinta noite de Expoacre 2023

A quinta noite de Expoacre aconteceu nesta quarta-feira (2) e diversas autoridades e personalidades. A transmissão iniciou às 21h pelo YouTube do ContilNet e pela TV Rio Branco, no canal 8.1.

O governador Gladson Cameli foi o primeiro entrevistado da noite e falou sobre diversos assuntos, desde política, até a vida pessoal e relacionamentos.

Com relação as eleições de 2024, o governador também deu declarações. O governador também falou sobre a rebelião no presídio de segurança máxima Antonio Amaro.

A vice-governadora acompanhou Gladson durante a entrevista e também conversou com a equipe do ContilNet.

O deputado Tadeu Hassem também participou do bate-papo com o jornalista Everton Damasceno e falou sobre política, bandeiras e lutas, além de outros assuntos.

A procuradora-geral do Estado, Janete Melo, também passou pelo estúdio do ContilNet e comentou sobre a nova estrutura da PGE, além do serviço oferecido e o papel que a procuradoria exerce com a população.

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, conversou com o jornalista Everton Damasceno e revelou que o município deve ganhar uma nova pista de pouso, de pelo menos 1300 metros.

O deputado estadual Adailton Cruz também falou sobre política e mandato, além de falar sobre os profissionais da saúde, que está entre as suas principais bandeiras.

O diretor de mercado da Unimed, Fernando Ribeiro, esteve no estúdio e falou sobre a importância e o trabalho desenvolvido pela empresa em Rio Branco.

Os influenciadores Pamela Kelly e Lucas Ly bateram um papo com o jornalista e colunista Douglas Richer. Pamela Kelly também entrevistou Mari Fernandez, que agitou a Expoacre nesta quarta-feira com um show gratuito.