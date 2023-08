Vídeo com “voz” do mestre Irineu viraliza na internet; no Alto Santo, esposa e seguidores alertam para “fake news”

Tem causado sensação, nas redes sociais, um vídeo com imagens acompanhadas de uma voz que seria de “trechos audíveis” de uma preleção do mestre Raimundo Irineu Serra (1892-1971), fundador da Doutrina do Daime. Há dúvidas, entretanto, sobre a autenticidade da gravação, de acordo com apuração da reportagem do ContilNet.

Antigos seguidores do mestre, inclusive a sua esposa, dona Peregrina Gomes Serra, atualmente com 86 anos, dizem que não reconhecem como sendo de Irineu Serra a voz do vídeo que circula pela internet, bem como algumas expressões que não faziam parte do seu modo de falar.

Segundo a comunidade e o círculo familiar do fundador do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal – Alto Santo, mestre Irineu Serra jamais usou a expressão “Santo Daime”, mas simplesmente “Daime”. Eles também apontam que o mestre não chamava de “igreja” o centro religioso ou a sede onde são realizados os trabalhos espirituais da doutrina.

ContilNet apurou que há, de fato, uma fita de áudio feita durante uma sessão de concentração no final dos anos 1960, muito prejudicada pelos limites do aparelho de gravação e pelos ruídos do ambiente, em que poucas palavras se podem distinguir.

As pessoas do Alto Santo consideram que é possível que essa gravação tenha sido reeditada com auxílio de Inteligência Artificial, introduzindo novas palavras nos trechos inaudíveis e distorcendo ainda mais o som da voz.

Quanto às imagens, assinalam que misturam algumas fotos antigas com trechos de um vídeo, produzido no Maranhão, onde um ator, o ex-lutador conhecido como Rei Zulu, faz o papel de mestre Irineu Serra.

Os afiliados ao Alto Santo, local da residência de Irineu Serra, não reconhecem a autenticidade do áudio nem sabem sua procedência ou origem. Na avaliação deles, pode ser mais um caso de “fake news”, ou, mais propriamente, uma “memória fake” para entreter e confundir os incautos.

O trabalho do Alto Santo é presencial, não tem sequer um blog ou site na internet, esclarecem os dirigentes do centro. A cautela dos antigos seguidores do mestre Irineu é mais que justificada num período em que proliferam notícias falsas, fotografias e até vídeos manipulados pelas novas tecnologias da informação.