VÍDEO: veja momento em que assaltantes que fizeram pai e filha reféns chegam à delegacia

Os três assaltantes – dois deles identificados como Lucas e Adrian – que mantiveram pai e filha reféns dentro de uma carro, na manhã desta sexta-feira (25), foram levados à Delegacia Central de após quase duas horas de atentado no bairro Nova Esperança.

Os criminosos se renderam à polícia depois de intenças negociações que chegaram ao fim após as esposas de dois assaltantes irem ao local convencê-los a se render.

As duas chegaram a se aproximar do veículo e conversar com seus companheiros – o que teria facilitado a conclusão do episódio.

Os três saíram do carro e se entregaram à polícia com as armas usadas para o crime. As vítimas foram resgatadas e socorridas pelo Samu.

Entenda o caso

Os criminosos Lucas e Adrian foram presos após roubarem uma oficina mecânica e fazerem pai e filho reféns dentro de um carro na tarde desta sexta-feira (25), na frente de uma escola infantil na Rua Ema, no Conjunto Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, o trio chegaram em um carro e invadiu uma oficina mecânica no Conjunto Esperança, para tentar roubar dois veículos. Eles renderam os funcionários e clientes e em seguida agrediram as vítimas. Ao tentar fugir, os bandidos deram de frente com uma viatura da Polícia Militar que fazia uma ronda ostensiva.

Os assaltantes começaram a correr e, na rua Ema, fizeram reféns um homem, que seria coordenador da escola infantil, e o filho dele de 3 anos. Os reféns foram colocados dentro de um carro modelo Fiat Argo de cor prata, que ficou parado em parado em via público.

A área foi isolada e os criminosos não queriam se entregar, e continuaram dentro do veículo. Um negociador foi chamado para conversar com os criminosos, que pediram dois coletes balístico, água mineral, a presença da imprensa e de duas esposas de dois criminosos.

Após duas horas de negociações, os militares conseguiram que os assaltantes se entregassem, junto a três armas de fogo, sendo uma pistola, um revólver e um fuzil que possivelmente era de airsoft. Todas as armas foram jogadas e os bandidos se entregaram e os reféns foram libertados.

Diante dos fatos, os criminosos receberam voz de prisão e foram encaminhados para as Delegacia de Flagrantes (Defla), com as armas e alguns objetos roubados, durante a ação criminosa.

Ainda segundo a polícia, um dos bandidos estava vestida com a farda da PM e com um colete balístico. Já outro bandido estava com o colete balístico do Iapen. Não há informações sobre como os bandidos tiveram acessos aos materiais usados pelos agentes de segurança pública.