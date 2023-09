AO VIVO: Acompanhe a última noite da ExpoSena pelo ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco

A ExpoSena 2023 chega ao seu derradeiro dia, marcando o fim de mais uma edição memorável da festa do Vale do Iaco. Neste domingo (24), a população se prepara para se despedir de uma semana repleta de diversão e entretenimento, acompanhando todos os detalhes AO VIVO através das transmissões do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura no Acre.

O encerramento da festividade promete ser épico, com a emocionante competição de rodeio, agendada para começar às 21h20, e a esperada apresentação do cantor Léo Magalhães, que subirá ao palco a partir das 23h. Para coroar a noite, está programada a tradicional queima de fogos de encerramento, proporcionando um espetáculo visual deslumbrante para o público presente.

A ExpoSena 2023 teve seu início na última quarta-feira (20) e desde então agitou o calendário cultural e econômico da região do Purus. Ao longo da feira, a estimativa é que mais de 20 mil pessoas tenham prestigiado o evento, celebrando a cultura, os negócios e a diversão.

Léo Magalhães, um dos maiores nomes da música sertaneja, é a atração musical da noite e promete encantar o público com seus sucessos, incluindo “Oi”, “Agora Somos Ex” e “Locutor”. Sua presença no palco é aguardada com grande expectativa pelos fãs da região.

Em relação ao rodeio, a competição está acirrada, com pelo menos 25 peões disputando o primeiro lugar e a chance de levar para casa uma moto 0 km como prêmio. Além disso, os demais colocados também serão recompensados com premiações em dinheiro.

A transmissão completa da ExpoSena é fruto da parceria entre o ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco, e a cobertura da última noite será comandada pelos apresentadores Everton Damasceno e Douglas Richer, que terão ao seu lado influenciadores locais para trazer todos os detalhes desse momento especial a partir das 21h.

A noite ainda contará com a presença das influenciadoras Rogéria Rocha, Rebeca Aguiar, e da jornalista Kelly Kley, que prometem deixar a transmissão ainda mais animada e informativa. Para aqueles que desejam acompanhar tudo o que acontece na ExpoSena 2023, a transmissão estará disponível também no canal do ContilNet no YouTube.