Irmãos Menendez: assassinato macabro dos pais que chocou EUA ganha série

A nova temporada de “Monstros”, série da Netflix que retrata crimes reais, foi inspirada no caso dos irmãos Menendez, jovens da elite americana que assassinaram os próprios pais com 12 tiros em 1989. A segunda fase do seriado estreia na quinta-feira (18).

Cada temporada da produção é baseada em um crime real que ocorreu nos Estados Unidos. A primeira temporada contou a história do assassino Jeffrey Dahmer. Entenda o crime Em 20 de agosto, Lyle e Erik Menendez mataram os próprios pais, José e Kitty, na residência da família em Beverly Hills, na Califórnia, Estados Unidos. Na época, eles tinham 21 e 18 anos e dispararam com espingardas mais de 12 vezes contra o casal. Menos de um ano após os assassinatos, em março de 1990, Lyle foi preso, seguido de Erik — três dias depois. Os dois não tentaram negar os crimes durante o julgamento, que aconteceu separadamente em 1995. Assista ao trailer da segunda temporada de “Monstros”