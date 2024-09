Genro acaba morto em confronto após tramar morte do sogro

Um confronto ocorrido em Itapuranga, no interior goiano, terminou com a morte de um genro que planejava o assassinato do sogro. O caso aconteceu nessa terça-feira (17/9), durante uma abordagem policial.

Tudo começou quando militares receberam informações de que um veículo havia sido roubado e estava seguindo com destino à Itapuranga. Por isso, os policiais montaram bloqueios em rodovias próximas à cidade. O suspeito foi abordado na GO-230, no entanto, fugiu em alta velocidade.

Durante a perseguição, o fugitivo entrou em uma área zona rural, onde perdeu o controle e colidiu contra uma cerca. Na sequência, o condutor abandonou carro, mas a namorada dele, menor de idade, tentou fugir a pé e foi encontrada pelos militares.

Aos PMs, a adolescente relatou que o namorado havia buscado ela em casa, armado, para que fossem matar o pai dela, em Trindade, a cerca de 158 de distância. Segundo a garota, o rapaz disse que o pai dela estaria oferecendo a filha para estupro em troca de drogas.

Morto em confronto

De acordo com os policiais do Comando de Operações de Divisas (COD), foi montado um cerco na região onde o carro bateu, e, ao ser localizado pela equipe, o suspeito teria atirado com um revólver calibre 32.

Segundo os militares, houve troca de tiros e o homem, identificado apenas pelo primeiro nome, Ivan, morreu. Ele chegou a ser socorrido pelos próprios policiais e levado para um hospital em Itapuranga, mas não resistiu.

A PM não divulgou a idade do suspeito, nem informou se ele já possuía antecedentes criminais.