Assista ao vivo a transmissão da 3ª noite da ExpoSena pelo ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco

A terceira noite da ExpoSena Rural Show, que acontece nesta sexta-feira (22), terá em sua programação mais uma classificatória do rodeio em touros e o show da cantora Eduarda Nunes, direto de Goiânia. Tudo vai ser transmitido com a cobertura completa feita pelo ContilNet, em parceria com Sans Filmes e TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura no Acre.

A transmissão será comandada pelos apresentadores Everton Damasceno e Douglas Richer, ao lado dos influenciadores Júnior Chaves e Yago Breno, a partir das 21h. A noite conta, ainda, com a participação das influenciadoras mais badaladas de Rio Branco, como Rogéria Rocha, Rebeca Aguiar e a jornalista Kelly Kley. Também é possível acompanhar tudo que vai rolar pelo canal no Youtube do ContilNet.

A partir das 21h20 iremos transmitir uma das atrações mais esperadas, o rodeio em touros, no qual mais 22 peões irão montar, em busca da sonhada premiação: uma moto zero km.

Para finalizar a festa, tem o show da banda Skema 3, com o cantor Renan Lima, diretamente do Amazonas e em seguida a apresentação da goiana Eduarda Nunes, que agita a arena de shows a partir da meia noite.

CONFIRA AO VIVO: