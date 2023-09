Terceira noite de ExpoSena tem show nacional de piseiro e mais uma fase dos rodeios; veja a programação

A terceira noite de ExpoSena acontece nesta sexta-feira (22) e será marcada por mais uma classificatória do rodeio em touros e pelo show nacional de Eduarda Nunes, direto de Goiânia.

Hoje os portões da arena abrem a partir das 20h, e às 21h, inicia a queima de fogos, dando início a mais uma noite de festa.

Às 21h20 começa uma das atrações mais esperadas, o rodeio em touros, no qual mais 22 peões irão montar, em busca da sonhada premiação: uma moto zero km.

Logo após o rodeio, inicia o show da banda Skema 3, com o cantor Renan Lima, diretamente do Amazonas.

Para finalizar a festa, tem o esperado show de Eduarda Nunes, que agita a arena de shows a partir da meia noite.

Toda a transmissão do evento será feita pelo ContilNet, em parceria com Sans Filmes e TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura no Acre, a partir das 19h. Também é possível acompanhar tudo que vai rolar pelo canal no Youtube do ContilNet.