Colisão entre carro e moto deixa homem morto em Rio Branco

Na noite deste sábado, um trágico acidente tirou a vida do motociclista Antônio Ribeiro do Nascimento, de 57 anos, no cruzamento da Avenida Ceará com a rua São Paulo, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco (AC).

De acordo com informações preliminares, Antônio trafegava no sentido centro-bairro em sua motocicleta modelo Titan de cor vermelha, placa QWO-4H23. No entanto, um veículo de cor branca, circulando na mesma direção e em alta velocidade, colidiu violentamente na traseira de sua moto. O motorista do carro fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima.

O impacto da colisão foi tão violento que Antônio foi arremessado violentamente contra o asfalto, resultando em várias fraturas em seu corpo e um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) gravíssimo. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de receber atendimento médico adequado.

Após o acidente, populares acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de Suporte Avançado (01) para tentar salvar a vida da vítima, mas, ao chegar ao local, os socorristas só puderam atestar a morte de Antônio.

A Polícia Militar do 1° Batalhão e o Policiamento de Trânsito estiveram no local do acidente e isolaram a área para permitir o trabalho da perícia. O rabecão do Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado e compareceu ao local com a equipe de Polícia Técnica Científica para realizar a perícia e remover o corpo do motociclista, que passará por exames cadavéricos.

A motocicleta envolvida no acidente foi removida por um guincho e encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Até o fechamento desta matéria, o responsável pelo atropelamento e fuga que resultou na morte de Antônio Ribeiro do Nascimento ainda não havia sido localizado.