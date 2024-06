Saiba como foram os últimos momentos de vida de Nahim

Antes de sofrer o acidente doméstico que provocou sua morte, Nahim celebrou o Dia dos Namorados. A coluna descobriu, com exclusividade, que o cantor, de 71 anos, se encontrou com a ex-mulher Andreia Andrade na noite de quarta-feira (12/6).

Fontes desta colunista que vos escreve revelaram que o artista e a esposa, que se separaram em outubro do ano passado, estavam ensaiando uma reconciliação. Na véspera do falecimento, os dois jantaram juntos na nova casa de Nahim e namoraram.

Horas depois do encontro, Andreia Andrade foi surpreendida pela notícia da morte. Pessoas ligadas ao casal revelaram foi o filho da ex-mulher do cantor quem contou para ela sobre o acidente que o teria vitimado.

Chocada com a revelação e ainda apaixonada pelo marido, ela ficou desesperada, gritando muito e afirmando que os dois iriam reatar o casamento: “Ele falou que a gente ia voltar”, lamentou Andreia, que acabou quebrando algumas coisas em casa.

O que muita gente não sabe é que Nahim estava com um problema na vista, tinha perdido parte da visão e já havia passado por cirurgias para solucionar o caso. Apesar de separados, ele e Andreia sempre se encontravam, já que tentavam reatar o casamento. Quando estavam juntos, o cantor precisava se apoiar nela para caminhar com segurança.

O fim do casamento

No fim de outubro, Nahim e Andreia Andrade publicaram um comunicado nas redes sociais, informando o fim da casamento de 5 anos. O ex-casal estava junto há 13 anos. Em 2021, os dois chegaram a participar do Power Couple, na Record TV.

Em um comunicado publicado nas redes sociais, eles informaram que não houve nenhum problema específico para o término, mas que foi a melhor decisão: “Não teve briga, mágoa, traumas… A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um dia: com muito amor, respeito e amizade”.

A notícia da morte

O cantor Nahim, de 71 anos, foi encontrado morto dentro de sua casa em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (13/6), de acordo com informações do SBT, que acompanha a ação policial ao vivo.

Segundo as primeiras informações, ele se mudou para o local recentemente, após ter se divorciado da mulher, Andreia Andrade.

O funcionário de uma empresa de telefonia estava fazendo uma instalação na rua onde mora Nahim e teria visto o corpo do cantor. Ele acionou a polícia, que foi até o local e confirmou a morte do artista.

Quem era Nahim

A notícia da morte do cantor Nahim Jorge Elias Júnior, aos 71 aos, após um acidente doméstico, agitou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (13/6). A Polícia Militar que atendeu ao chamado na casa do artista, sucesso nos anos 80, revelou que a suspeita é de ele tenha caído de uma escada em casa, que fica em Taboão da Serra, São Paulo.

Apesar de a causa provável ser o acidente doméstico, de acordo com o G1, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso será registrado, primeiramente, como morte suspeita. A família de Nahim foi ao IML fazer o reconhecimento do corpo assim que recebeu a notícia do falecimento.

Mas quem era Nahim? Ele nasceu em Miguelópolis, interior de São Paulo, e despontou na carreira artística nos anos 80, quando começou a participar de programas de auditório. Muita gente não sabe, mas Nahim foi o vencedor do quadro Qual É a Música?, no Programa Silvio Santos, do SBT.

Nahim também teve passagens pelos realities shows da Record. Em 2017, ele fez parte do elenco de A Fazenda: Nova Chance, mas foi o 5º eliminado da atração, em uma Roça contra Rita Cadillac. Cinco anos depois, ele esteve no Power Couple Brasil 6 ao lado da então esposa, Andreia Andrade, de que se separou em outubro do ano passado.

Entre as músicas mais conhecidas do cantor estão Coração de Melão, Melô do Tacka Tacka e Dá Coração (Dá Dá Dá). Seus hist apontaram no cenário musical na mesma época em que ele gravou seu primeiro disco em Português. Em toda a carreira, Nahim gravou 14 discos e lançou 86 músicas.

Nahim começou a tocar quando tinha apenas 10 anos. Nessa época, lançou seu primeiro grupo musical, chamado New Edition. Ele foi descoberto pelo produtor musical Mister Sam, em 1980, e seu primeiro nome artístico foi Baby Face, quando gravou dois compactos em inglês.

Prisão em 2019

O cantor Nahim foi preso, em março de 2019, após descumprir uma medida protetiva conquistada por sua ex-mulher, Sandra Pandolfi, com quem foi casado por 25 anos. Quando foi detido pela Polícia Militar, na residência dela, Nahim visitava seus cães, que viviam com Sandra.

De acordo com o site Genteig, Nahim foi levado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Pinheiros, em São Paulo. O artista estava proibido de visitar a ex-mulher desde o fim do reality show A Fazenda, em que participou em 2017 — mesmo ano que se separaram.

Por brigas constantes entre eles, Sandra entrou na Justiça com um pedido de proteção. Nahim, contudo, precisava ver seus cães e, segundo sua atual esposa, comunicava as frequentes visitas a Sandra por meio de aplicativos de mensagens.

A mulher, entretanto, ao se dar conta da aparição do ex-marido, acionou a PM. Ao programa Fofocalizando,na ocasião, Andreia Andrade, então mulher do ex-peão, deu detalhes sobre o episódio.

“Como todo mundo sabe, ele tem cinco chow-chow, ele não pode chegar perto dela [Sandra], mas os cachorros moram lá [na casa da ex]. Todo dia ele vai lá e ela fez com que eles se encontrassem, o que ocasionou uma discussão. Ela apresentou isso, alegando que houve um descumprimento da lei”, disse.

No ano seguinte à prisão, Nahim se candidatou a vereador por São Paulo, mas não foi eleito.