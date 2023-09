Copão do Juruá tem a maior participação de seleções municipais

O Prefeito Zequinha Lima realizou a abertura oficial, nesta segunda-feira (25), da edição de 2023 do Copão do Juruá. O evento tradicional está tendo neste ano a maior participação de seleções dos municípios da região.

A competição é realizada no Estádio Cruzeirão como parte da programação do aniversário 119 anos de fundação da segunda maior cidade do Acre. Nela disputam as seleções de Tarauacá, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Guajará e a de Cruzeiro do Sul.

Mesmo na segunda-feira, o estádio ficou lotado com mais de 2 mil torcedores que assistiram às três primeiras partidas do torneio. No primeiro jogo que começou às 17 horas, a seleção de Tarauacá venceu por 2×0 a equipe da cidade de Guajará. A segunda partida foi entre Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Apesar de jogar em casa, a equipe anfitriã que foi campeã em 2023 não conseguiu marcar nenhum gol e perdeu por 1×0 para a seleção manciolimense. A última partida da noite também terminou em 1×0 para a seleção de Porto Walter que ganhou da equipe de Rodrigues Alves.

Durante a solenidade de abertura o prefeito Zequinha Lima entregou um troféu de agradecimento para as sete delegações dos municípios que vieram abrilhantar a festa de aniversário de Cruzeiro do Sul. Ao lado dos secretários de Educação, Edvaldo Gomes, de Cultura, Aldemir Maciel, de Meio Ambiente, Ygor Neves, de Gestão, Mateus Lima e do deputado estadual Nicolau Júnior, o prefeito fez a recepção das equipes e da torcida que lotava as arquibancadas.

“Depois de mais de 15 anos temos novamente a participação de sete seleções no Copão. Isso mostra a credibilidade no nosso trabalho que desperta o interesse dos outros municípios em prestigiarem nossa cidade. Todos sabem que estamos investindo muito no esporte desde as categorias de base e essa é uma forma de valorizar o esporte. Estamos felizes com o Cruzeirão lotado em plena segunda-feira”, falou o prefeito.

O torneio entre as seleções terá jogos todas as noites, a partir das 17h, até o encerramento que será no próximo sábado (30). A equipe vencedora vai receber um prêmio de R$ 4 mil.