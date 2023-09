Influenciadora Ewellyn Ferreira integra o time de influenciadores na transmissão da ExpoSena

A ExpoSena 2023 está prestes a ganhar um toque especial de carisma e autenticidade, graças à participação da influenciadora Ewellyn Ferreira, uma amazonense de coração acreano. Com 22 anos de idade, Ewellyn é uma figura influente nas redes sociais, conhecida por compartilhar conteúdo diversificado que abrange humor, moda e dicas de saúde, sempre com uma pitada de vida real.

Ewellyn Ferreira conquistou seu lugar de destaque como parte do time de influenciadores colaborando com meios de comunicação locais, incluindo o ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco. Em uma entrevista exclusiva ao ContilNet, a influenciadora revelou sua paixão pela comunicação e seus planos ambiciosos para o Acre.

“Sou uma pessoa bem comunicativa, carismática e cheia de projetos a realizar no Acre”, compartilhou Ewellyn. Com sua autenticidade e paixão pela comunicação, Ewellyn Ferreira promete trazer um toque especial ao ExpoSena 2023.

Acompanhe a segunda noite da ExpoSena nesta quinta-feira (21), pelo YouTube do ContilNet e também pela TV Rio Branco no canal 8.1, TV Cultura no Acre.