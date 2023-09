Isenção de IPVA, corpo encontrado em rio e outras; veja as mais lidas da semana no ContilNet

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Gladson nomeia diretor de gestão da AZPE, exonera gerente de hospital e outros nomes; veja

O governador do estado do Acre, Gladson Cameli, iniciou esta segunda-feira (11) passando um pente fino nos cargos comissionados do executivo. Ao todo, foram 20 exonerações publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda.

Acreano se enrosca em tarrafa e morre afogado em Fortaleza do Abunã

Jairo Mesquita de Oliveira, de 57 anos, natural de Rio Branco morreu afogado nesse sábado (9), em Fortaleza do Abunã (RO) e, por volta das 8h40 da manhã deste domingo (10), seu corpo foi encontrado no rio, a cerca de seis metros de profundidade.

TERÇA-FEIRA

Pacotão: Gladson muda nomes de secretarias, zera taxa de IPVA e define ‘Orçamento Sensível’; veja

O governador Gladson Cameli sancionou na edição do Diário Oficial desta terça-feira (12), um série de leis que haviam sido aprovadas no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

VÍDEO: jovens acusados de crimes resistem a polícia em Rio Branco e hostilizam policiais

Na tarde do último domingo (10), no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco, jovens detidos acusados de furto e tráfico de drogas tentaram resistir à Polícia Militar, conforme mostra um vídeo que circula nas redes sociais.

QUARTA-FEIRA

Justiça condena policial flagrado com mais de 50 kg de droga a 11 anos de prisão e perda do cargo

O policial Renato Cavalcante de Figueiredo, de 41 anos, da Polícia Civil do Acre e preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no interior de Rondônia com mais de 57 quilos de drogas em janeiro deste ano, teve condenação publicada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná, na última terça-feira (13).

Corpo de homem é encontrado em estado de decomposição boiando nas águas do Rio Acre

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi descoberto em estado avançado de decomposição, boiando nas águas do rio, próximo ao flutuante Malveira, situado em um porto no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

QUINTA-FEIRA

Família identifica corpo de jovem encontrado no Rio Acre com sinais de tortura

O Instituto Médico legal (IML) identificou o corpo encontrado na quarta-feira (13), em estado avançado de decomposição, boiando nas águas do rio Acre, próximo a um flutuante, no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

URGENTE: jovem é encontrado morto dentro de casa no interior do Acre

Uma ocorrência trágica foi registrada na tarde desta quinta-feira (14), no bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira. Um rapaz identificado como Rogério Oliveira dos Santos, 24 anos, foi encontrado morto em uma residência.

SEXTA-FEIRA

Na Ponta da Língua: secretário de Gladson prova que religião e política não devem se misturar

A gestão Gladson Cameli enfrenta talvez uma maiores crises desde o início do primeiro mandato do governador, em 2019. A questão dos moradores do Terra Prometida, ocupação no bairro Irineu Serra, que passou por uma reintegração de posse, tem dado dor de cabeça para o gabinete de Cameli. Boa parte dos moradores decidiram recusar o auxílio do aluguel social e acamparam no hall de entrada da Assembleia Legislativa.

Gladson oficializa doação de terreno para construção de moradias no Irineu Serra

O governador Gladson Cameli (PP) sancionou na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (15), a doação do terreno na estrada do Irineu Serra, no bairro Tancredo Neves, que abriga a Comunidade Marielle Franco, para a Associação Esperança de Um Novo Milênio.