Pimenta: cacique acreano fala para rainha e bilionários ecologistas em Nova Iorque

Guardiões

O chefe Tashka Yawanawa e sua esposa Laura, da Aldeia Mutum do alto rio Gregório, em Tarauacá, estarão fazendo palestra na próxima terça-feira (19), em Nova Iorque. O evento é promovido pela Conservação Internacional (CI), uma organização não governamental que tem em seu conselho deliberativo gente famosa como o ator Harrison Ford, que interpreta Indiana Jones. “Da Amazônia Brasileira para New York City. Guardiões da Floresta compartilham histórias e discutem a importância dos povos indígenas na preservação da Amazônia”, diz o convite. Em 2020, a ong movimentou US$ 159. 498. 081, segundo a Wikipedia.

Rainha

Além de Harrison Ford, integra o Conselho a rainha Noor, da Jordânia, quarta esposa e viúva do rei Hussein. Ela foi rainha da Jordânia desde o casamento em 15 de junho de 1978 até a morte de Hussein em 7 de fevereiro de 1999. Nascida nos EUA, Noor atualmente é uma filantropa e ativista dos movimentos sociais. O cofundador da Intel, Gordon Moore, o ex-diretor-presidente da rede Starbucks, Orin Smith, Rob Walton da Wal-Mart e o magnata da mídia Barry Diller completam o time de bilionários que contribuem com a CI.

Gente boa

A entrada de recursos estrangeiros para financiar ação de ongs na Amazônia está sendo investigada pela CPI das ONGs, que será relatada pelo senador Marcio Bittar (União). Em discurso realizado ao colegiado na última quarta-feira (13), Bittar ressaltou que “em todo movimento também existe gente boa no meio”. Entretanto, ele disse que muitas entidades não desejam o fim das derrubadas e queimadas porque precisam desta causa para sobreviver. “Se acabar a derrubada, a extração ilegal e a queima, não terão razão de existir. Se alimentam disso”, afirmou.

ONU

Assim como o cacique Tashka, da Aldeia Mutum do Alto Rio Gregório, o deputado Luiz Gonzaga (PSDB), presidente da Aleac, também está cumprindo agenda internacional, só que em Genebra, na Suiça. Ele viajou com a diretora da Escola do Legislativo Acreano (ELA), Rachel Farias. A dupla apresenta um Relato de Experiência que ressalta o compromisso do Estado do Acre em contribuir para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O evento é entre esta quinta-feira (14) e nesta sexta-feira (1), na sede europeia da ONU (Organização das Nações Unidas) em Genebra.

Índia

Outra missão internacional do deputado Luiz Gonzaga é a celebração de um intercâmbio científico, cultural e comercial entre o Acre e a Índia. Para tanto, na última segunda-feira (11), o parlamentar foi levado pela deputada federal, Socorro Nery (PP) a um encontro com o embaixador da Índia, Sursh Reddy. Além de Gonzaga e Socorro, participou do encontro a reitora da Universidade Federal do Acre (UFAC), Guida Aquino.

Culpa do PT

Recém empossado na liderança do Governo na Aleac, o deputado Manoel Moraes (PP) discursou às famílias da Terra Prometida que se encontram acampadas no hall do parlamento. Segundo ele a situação atual é resultado da falta de ação nos últimos vinte anos do governo anterior, para resolver o problema da habitação social. Ele enfatizou que o Partido dos Trabalhadores (PT) não conseguiu solucionar essa questão durante seu tempo no poder.

Aluguéis

Manoel Moraes lembrou que o governo nunca se negou a dialogar com os moradores e apresentou medidas paliativas. “O governador Gladson Cameli se comprometeu em pagar três meses de aluguel para as famílias afetadas e também ofereceu o aluguel social para aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos. Além disso, o governo disponibilizou o Parque de Exposição como uma alternativa de acolhimento para essas famílias”, comentou.

Caixa

O deputado André Vale (Podemos) está reivindicando a instalação de uma agência da Caixa Econômica Federal no Segundo Distrito de Rio Branco, onde sua grande população dispõe apenas de uma casa lotérica, sem estrutura adequada para atender às necessidades financeiras da população. “O 2º Distrito abriga mais de 40% da população de Rio Branco, e grande parte desses cidadãos ainda depende da visita física a uma agência bancária para resolver questões financeiras, devido à falta de acesso a meios digitais”, destacou.

Moradias

O senador Sérgio Petecão (PSD) recebeu na quarta-feira (13) em Brasília, Cláudio Conz, presidente do Sindicato do Comércio de Materiais de Construção para falar sobre projeto de sua autoria que cria a Frente Parlamentar do Material de Construção. A intenção é que o grupo acompanhe, por exemplo, os aumentos, bem maiores que os da inflação, do material de construção, o que afeta diretamente o preço da casa própria. Mais, o aumento dos custos dos materiais de construção afeta diretamente a vida e o sonho de milhões de brasileiros.

Copa

Na manhã desta quinta-feira (14), o senador Sergio Petecão foi prestigiar a Copa da Floresta, competição organizada pelo prefeito Mazinho Serafim em Sena Madureira. A cidade, aliás, está vivenciando uma intensa campanha eleitoral faltando mais de um ano para o pleito de 2014.

Dias históricos no Iaco

Sena Madureira se prepara para viver dias históricos de recordes de circulação na economia. O município irá sediar a tradicional Copa da Floresta, a maior da Região Norte, em seguida já inicia a ExpoSena Rural Show e fecha as comemorações com a festa de aniversário da cidade. Mérito da equipe do prefeito Mazinho Serafim.

Nacionalmente conhecida

Esses eventos já levaram Sena Madureira a virar destaque na imprensa nacional, como Fantástico e Globo Esporte. A Copa da Floresta, inclusive, já saiu até no Fantástico. Chama a atenção do público e atrai turistas para o município.

Uma máquina

Não é atoa que o prefeito é uma máquina de votos no município. Mazinho tem a mão para organizar eventos e não é bobo. Ele sabe que datas como essas é uma oportunidade e tanto para fechar negócios e aquecer a economia no município.

Emenda

Em suas redes sociais, a deputada federal Meire Serafim anuncia uma emenda de R$ 1,9 milhões que será destinada ao setor de saúde do município. “O recurso será investido na manutenção das Unidades Básicas de Saúde, com o objetivo de melhorar os serviços ofertados diariamente à população senamadureirense”, informou a parlamentar. Em Sena Madureira ela fez anúncio público da emenda acompanhada pelos secretários municipais Donizety Fernandes (Saúde), Getulião Saraiva (Finanças), e pela assessora técnica, Luzia Marinho.

No páreo

Declaradamente candidato a candidato a prefeito de Sena Madureira, o deputado federal Gerlen Diniz (PP) também faz sua campanha pelas redes sociais postando foto ao lado do governador Gladson Cameli e anunciando a liberação de uma emenda para o município. Segundo ele, a emenda de R$ 305 mil reais já foi depositado na conta da prefeitura local. A quantia será destinada à compra de uma Van de Saúde, que será utilizada para o transporte gratuito de pacientes que necessitam realizar tratamentos médicos na capital Rio Branco.

Bola da vez

Bastam quatro votos para que o vereador Gilvan José seja cassado da Câmara do Bujari. Eleito pelo PC do B, ele foi expulso do partido depois de ser acusado de agressões e ameaças pela vereadora Eliane Abreu Risota (PP). “Vou te quebrar a cara”, teria dito o vereador durante os momentos mais tensos daquela sessão. Aliado do prefeito Padeiro, Gilvan se indignou ao ser questionado pela vereadora sobre um projeto de interesse da prefeitura em janeiro passado. A sessão para julgar o pedido de cassação será na próxima terça-feira (19).

Calendário

A revitalização da ponte metálica será entregue dentro de quatro meses e os trabalhos devem começar em no máximo três semanas, segundo previsão do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), órgão responsável pela obra, que terá um custo de R$ 3 milhões. Na próxima segunda-feira (18), o extrato de contrato do projeto será publicado no Diário Oficial do Acre (DOE).