Abertura do Intermed da Fronteira é marcado por coroação, dança, ginásio lotado e apresentação; fotos

Na noite desta sexta-feira (20), o Ginásio Wilson Pinheiro em Epitaciolândia foi palco da emocionante abertura do 1º Intermed da Fronteira, um aguardado torneio de futsal que reuniu cerca de 200 atletas. O evento, que já começou com muita animação, também contou com a eleição da Musa do Intermed da Fronteira, cujo resultado foi anunciado em meio à empolgação do público.

A grande vencedora da disputa pelo título de Musa do Intermed da Fronteira foi Leonayra Luana Jerônimo Barbosa de Oliveira, uma estudante da Universidade Amazônica Pando. Ela conquistou o coração dos espectadores e obteve uma expressiva votação de 80,950 mil votos na enquete popular. A eleição da musa tornou-se um dos momentos mais marcantes da noite, ressaltando a beleza e carisma de Leonayra.

A cerimônia de abertura do evento não se limitou apenas à eleição da musa. Ela foi repleta de entretenimento, com apresentações de dança e a introdução dos times que competirão nesta primeira edição do torneio. A energia contagiante da torcida e a paixão pelo futsal marcaram o início do 1º Intermed da Fronteira.

Além do prestígio, os atletas participantes têm uma motivação adicional, já que o campeão do torneio será agraciado com um prêmio de R$ 900,00, além de um lanche no Top Burguer para os 15 jogadores do time vencedor. O segundo colocado também será recompensado com um prêmio de R$ 400,00. Não apenas a glória esportiva está em jogo, mas também a chance de conquistar prêmios em dinheiro.

Para destacar ainda mais os feitos individuais, haverá premiações em troféus e medalhas para o Melhor Goleiro e o Artilheiro do torneio. Essas distinções servirão para reconhecer o talento e dedicação dos atletas que se destacarem em suas respectivas posições.

A comunidade local abraçou o evento, e cerca de mil pessoas se reuniram para celebrar a abertura do 1º Intermed da Fronteira. O ContilNet conversou com a organização que ressaltou que a expectativa é de que o torneio seja um grande sucesso e que traga muitos momentos memoráveis ao longo dos próximos dias.

Confira as fotos exclusivas cedidas para o ContilNet pelo fotográfo Raylanderson Frota: