Mulher briga com marido dentro de carro, veículo capota e cai em ribanceira

Um acidente foi registrado na noite desta segunda-feira, 16, na estrada do Barro Vermelho, no bairro Distrito Industrial, em Rio Branco (AC). O acidente envolveu um veículo Fiat Stilo de cor prata e deixou uma mulher ferida.

Segundo as informações iniciais, a vítima identificada como Juliana Souza Pinto, de 32 anos, estava a caminho de buscar seu marido em um bar localizado nas proximidades da Vila Jorge Kalume, próximo ao complexo prisional Francisco de Oliveira Conde.

O acidente acontece quando o casal começa a discutir no retorno para sua residência. Foi nesse momento de tensão que Juliana perdeu o controle do veículo, que capotou várias vezes e caiu em uma ribanceira.

O marido de Juliana estava visivelmente embriagado e alterado. Policiais penais que passavam pelo local pararam para prestar assistência, mas o marido agiu de maneira agressiva.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou rapidamente ao local, mas devido à gravidade do acidente e à instabilidade da saúde de Juliana, uma segunda viatura de suporte avançado também foi enviada ao local.

Apesar da aparência chocante do acidente, Juliana sofreu apenas escoriações. Dentro do veículo, além do casal, estavam também duas crianças, uma de 10 meses e outra de 2 anos, que, milagrosamente, não sofreram nenhum ferimento. Todos os envolvidos no acidente foram encaminhados para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) para exames médicos mais detalhados.