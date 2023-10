Deixando de lado as divergências, PT decide seguir com tratativas para possível apoio à Marcus Alexandre

Durante plenária municipal realizada na manhã deste sábado (28), no auditório da Fecomércio, em Rio Branco, o Partido dos trabalhadores, em votação, decidiu dar seguimento às tratativas do possível apoio a pré-candidatura do ex-petista Marcus Alexandre, que deixou a sigla e se filiou ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Mesmo com algumas ressalvas que apontaram a existência de mágoa por parte de alguns dirigentes, como Cesário Braga, que em sua fala disse não esquecer da saída de Marcus da sigla, o partido optou em seguir tratando sobre uma possível aliança com o MDB. “Não sai do meu coração”, disse Cesário sobre Marcus ter deixado o partido.

Daniel Zen afirmou que a plenária é o momento em que está sendo estabelecido um debate que irá guiar os rumos que o partido deve tomar. “Não adianta tomarmos uma decisão só entre os dirigentes, nem adiantar uma coisa que ainda faltam mais de oitos meses, é algo que vai ser definido provavelmente nas convenções, mas queremos saber da militância e dos filiados se estamos no caminho certo”.

A partir de agora, o partido deve continuar dialogando com o MDB para buscar entender o plano de governo do partido e assim futuramente definir o apoio ao pré-candidato.