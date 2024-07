Vídeo mostra momento de explosão que causou incêndio no Mercado do Bosque; ASSISTA

Duas funcionárias de um quiosque do Mercado do Bosque ficaram gravemente feridas após saírem com o corpo em chamas na madrugada deste domingo (21).

Segundo informações colhidas por nossa equipe de reportagem, uma funcionária estava colocando álcool em uma das panelas que são aquecidas pelo produto inflamável.

Em uma das “bocas”, a mulher não percebeu que ainda havia fogo e jogou mais líquido, quando o fogo subiu pelo álcool e explodiu na mão da funcionária, fazendo com que as chamas pegassem na roupa dela e da colega de trabalho.

As duas saíram correndo com o corpo em chamas e foram ajudadas por populares que estavam no local.

Ainda segundo informações, os extintores do Mercado do Bosque não estavam cheios e as chamas foram contidas por clientes. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas a situação já estava controlada.

Uma das mulheres ficou com cerca de 80% do corpo queimado e foi encaminhada por terceiros ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave. Já a colega dela, que estava mais distante, foi socorrida por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, depois de regulada e protocolada, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, em estado de saúde estável.

Um vídeo enviado com exclusividade para o ContilNet mostra o exato momento em que o fogo começa e as mulheres saem com o corpo em chamas.

Veja: