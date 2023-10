Especial Bruno e Marrone, samba e Paralamas: veja o que fazer no fim de semana em Rio Branco

Neste fim de semana, em Rio Branco, a diversão está garantida para todas as idades, com uma variedade de eventos gratuitos e festas emocionantes. A garotada terá a oportunidade de se divertir em eventos repletos de brincadeiras e oficinas criativas, proporcionando alegria e aprendizado.

Mas a diversão não se limita aos pequenos. A cidade de Rio Branco está efervescente com uma série de festas e eventos temáticos que prometem animar o final de semana. Se você é fã de música, não pode perder o show especial do Paralamas do Sucesso, uma das bandas mais icônicas do Brasil, que certamente fará todos dançarem e cantarem ao som de seus sucessos. O evento acontece na Confraria, localizada no Parque da Maternidade.

Além disso, para os amantes de festas temáticas, a Moon Club está organizando a Sexta Apocalítica, uma experiência única que transportará os participantes para um mundo pós-apocalíptico, repleto de música e entretenimento.

Portanto, este fim de semana em Rio Branco oferece uma variedade de opções para todos os gostos e idades, desde eventos gratuitos para crianças até festas emocionantes para os mais noturnos. Aproveite ao máximo as oportunidades de diversão que a cidade tem a oferecer!

-Acontece nesta sexta-feira (13), em Rio Branco, o Casa de Bamba, evento de samba com o cantor Brunno Damasceno, na Casa do Rio.

-A Prefeitura de Rio Branco está organizando um evento especial no Parque da Alegria, no Capitão Ciríaco, para comemorar o Dia das Crianças no próximo sábado, dia 14. Será uma manhã repleta de diversão, risos e aventuras em meio à natureza. Não deixe de participar e fazer desse dia uma lembrança inesquecível para os pequenos!

-Este final de semana no Recanto Pub está imperdível! Na sexta-feira, acontece um especial com a dupla Bruno e Marrone. E no sábado, é o último Baile Funk do R com o Baile Los Padres. Não perca, pois este evento marca a penúltima semana de funcionamento da pub Recanto no Acre. A diversão está garantida!

-No próximo sábado, o Sesc vai animar as crianças com um evento repleto de dança, brincadeiras, esportes e atividades saudáveis. Não perca! Dia 14 de outubro às 9h, na Avenida Getúlio Vargas.

-Prepare-se para os clássicos que ecoaram na história do rock brasileiro, como “Lanterna dos Afogados,” “Óculos,” “Meu Erro,” “Vital e Sua Moto,” e “Cinema Mudo”. Garanta sua entrada antecipada pelo WhatsApp (68) 99971-9608. Mesa (4 lugares) – R$120,00. Individual – R$30,00.

-Neste sábado (14), a banda Caldo de Piaba sobe ao palco para celebrar seus 15 anos. A banda prepara um grande show com a participação especial de outros músicos. Vendas pelo WhatsApp (68) 99924 9456.

-A Sexta 13 Apocalíptica da Moon Club é uma experiência musical única, onde o FunkNejo, uma incrível fusão de Funk com Sertanejo, embala a noite até o amanhecer. No sábado, Pizeirin do Jadson Santos e Hangell Borges comandam a “casinha” com o melhor do sertanejo universitário e do funk, garantindo agitação total na Moon Club. Não perca essa festa!

– Em comemoração ao Dia da Professora e do Professor, a Associação de Docentes da Ufac (ADufac) preparou uma programação especial em Rio Branco. No próximo sábado, 14, às 17h30, no Museu Povos Acreanos (MPA), haverá a reedição do show “Tributo a João Donato,” com a participação de 30 artistas locais interpretando as canções icônicas do cantor e compositor acreano. O evento é gratuito e aberto a toda a sociedade, acontecendo na Praça Meandros do MPA.

No domingo, 15, às 18h, no Cine Teatro Recreio, a Companhia Garatuja de Artes Cênicas realizará uma pré-estreia especial do espetáculo “Correrias.” Este evento é exclusivo para docentes convidados da ADufac devido à capacidade limitada do teatro.

-O Sesc em Rio Branco está promovendo a Feira Literária, que ocorrerá de 9 a 15 de outubro. Este evento é uma celebração da literatura, reunindo autores, leitores e entusiastas da cultura literária para participar de palestras, exposições e atividades relacionadas à literatura.