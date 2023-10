Ex-amante de MC Cabelinho diz que namoro com Bella era por “mídia”

Duda Mehdef voltou a falar sobre o namoro de MC Cabelinho e Bella Campos. Dessa vez, entretanto, a influencer acusou os famosos de estarem juntos por “dinheiro e mídia”. A atriz terminou com o funkeiro após uma suposta traição durante um show em Minas Gerais.

“Porque são fãs de um casal que só existiu por causa de dinheiro e mídia, aí o negócio acaba e eles querem botar a culpa nos outros por apenas expor a verdade”, declarou a jovem, citando os fãs do ex-casal.

Quem é Duda Mehdef, amante de MC Cabelinho

Duda Mehdef ganhou os holofotes no mundo das fofocas após revelar que ficou com MC Cabelinho no último sábado (26/8). A influenciadora seria uma ex-ficante do ator, que namorava a atriz Bella Campos até o caso vir a público.

Agora com o casal, que era um dos queridinhos da internet, oficialmente separado, entenda melhor quem é Duda Mehdef, apontada como pivô do término.

Natural de Minas Gerais, ela se chama Maria Eduarda Mehdef Teixeira, tem 23 anos e estuda direito em uma faculdade particular de Belo Horizonte desde 2020. A jovem, inclusive, foi estagiária de um escritório de advocacia que costuma defender famosos. Ela deixou o último estágio este mês.

Duda reune mais de 300 mil seguidores no Instagram, que chegou a ser desativado, onde costumava compartilhar fotos do dia a dia e de viagens. A desativação ocorreu pouco após Bella Campos confirmar o fim do namoro com o cantor.