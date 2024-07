O que é tela azul da morte, problema causado pelo apagão cibernético

Um apagão cibernético causado pela Crowdstrike afeta diversos computadores pelo mundo na manhã desta sexta-feira (19). A tela azul da morte, problema que provoca um pane no sistema operacional do Windows, teria sido causado por uma atualização de software mal-sucedida enviada a um programa de cibersegurança.Com isso, serviços de companhias aéreas, aeroportos, emissoras de TV e bancos enfrentam intermitências nos Estados Unidos, Europa, Austrália e mais. No Brasil, até o momento, a falha teria repercutido principalmente em apps de bancos como Bradesco, Next, Pan e Neon, que ficaram fora do ar.