Governo entrega 110 quilômetros de ramais para 500 produtores rurais da Transacreana

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), fez a entrega neste sábado, 21, das obras de recuperação, melhoramento e abertura de 110 quilômetros do Ramal da Capela e suas vias transversais na altura do quilômetros 90 da rodovia Transacreana.

O evento aconteceu na comunidade do Itamarati, já nas redondezas do rio Iaco. O secretário de Governo Alysson Bestene representou o governador Gladson Cameli no evento que também contou com a participação do presidente do Deracre, Sócrates Guimarães, e equipe técnica.

De acordo com Alysson Bestene, cerca de 500 produtores rurais foram beneficiados com a obra. Alysson fez pronunciamento elogiando Sócrates, que comandou a equipe, lembrando que, em todo o Estado, trabalhos como este estão em andamento, pois é uma prioridade do governo Gladson Cameli viabilizar o transporte da produção rural do campo para a cidade.

“Meus cumprimentos ao Sócrates e a toda a sua equipe por este brilhante trabalho, pois a partir de agora esta comunidade está preparada para trabalhar e produzir de inverno a verão sem prejuízo ao transporte da produção e para a circulação das famílias”, comentou Alysson.

Sócrates informou que as obras consistiram em melhoramento de 42 quilômetros do Ramal Capela, sendo que nos 11 quilômetros iniciais, trecho que costumava isolar a comunidade, foi realizado o piçarramento e o levantamento de todas as baixadas, além do melhoramento dos ramais secundários, totalizando os 110 quilômetros. “Foram realizadas obras de abertura, limpeza, saída de água, raspagem, conformação de plataforma e abaulamento inclusive nos ramais secundários”, explicou Sócrates.