Grazi Massafera e Cauã Reymond posam na natureza e web faz especulações

Grazi Massafera e Cauã Reymond deixaram seus seguidores do Instagram bem curiosos nesta quarta-feira (4) ao compartilharem fotos curtindo a natureza, no meio da mata e na cachoeira. Apesar de não terem postado nenhuma foto juntos, ambos fizeram vídeos de seus pés enquanto caminhavam na mata e foram essas imagens que deixaram os fãs em alerta sobre a possibilidade de estarem juntos, no mesmo local.

Vários perfis sobre celebridades da mesma rede social começaram a falar sobre as especulações e os internautas comentaram sobre a semelhança dos cenários. “Claramente eles estão no mesmo lugar”, comentou uma internauta. “Coincidência, né?”, disparou outra.

A atriz, de 41 anos, e o ator, de 43, foram casados de 2007 a 2013 e têm uma filha, Sofia, de 11 anos. Mesmo após 10 anos do divórcio, fãs do ex-casal torcem pela volta deles até os dias atuais.

Em maio deste ano, os dois se reuniram no aniversário de Sofia. Nos comentários das fotos da celebração, os fãs falaram sobre o desejo de reatarem. “Queria essa volta”, comentou uma internauta. “Meu coração até disparou! Seria meu sonho esse casal de novo”, escreveu outra. “Vejo esses dois juntos ainda”, “que amor, ai, tô apaixonada” e “achei que tinham voltado” também estavam entre as mensagens.

Em junho, Massafera falou sobre as expectativas criadas de que volte a se relacionar com seu ex-marido. “Somos parceiros em relação à criação da Sofia e só. Tudo que está na imaginação das pessoas diz respeito a elas e não a nós”, apontou.