Marcio Bittar casa com ambientalista em cerimônia luxuosa em Campo Grande; VEJA FOTOS

O senador Marcio Bittar e a ambientalista Thais Bittar uniram suas vidas em uma emocionante cerimônia de casamento realizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, terra de Thais Bittar. O evento foi repleto de momentos tocantes e proporcionou encontros entre os convidados ilustres do casal.

Dentre os convidados e padrinhos notáveis estavam o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e sua esposa Monica, bem como o secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, e sua esposa Adriana. O deputado federal do Acre, Coronel Ulysses, também esteve presente ao lado de sua esposa Dayana.

A lista de convidados incluiu figuras proeminentes como Davi Alcolumbre e Liana, Reinaldo Azambuja (ex-governador de Mato Grosso do Sul) e sua mãe. O conselheiro Waldir Neves e Angélica também participaram da celebração, assim como a mãe do senador Marcio Bittar, Manife Bittar, e seu filho Miguel Bittar.

A irmã do senador, Marisa, e seu cunhado Amarilio marcaram presença, junto com Marilena e Mauro Bittar. Entre os convidados e padrinhos, destacou-se o ex-governador Reinaldo Azambuja e sua mãe.

Além disso, a presença de autoridades do Acre também se fez notar, com Roberto Duarte, Paula, Eduardo Veloso, Rejane, o senador Alan Rick e Michele prestigiando o evento. Os acreanos Correinha, Tião Fonseca e seus filhos, Alex e Roberta, também se juntaram à celebração.

Os filhos de Marcio Bittar, Pedro Márcio, João Paulo e sua namorada Flaviane, compartilharam esse momento especial com o casal.

Exclusivamente, a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, revelou algumas imagens desse evento que capturou a atenção e o encanto de Campo Grande. Veja fotos: