Mega-Sena: prêmio acumula e pode chegar a R$ 6,5 milhões na terça (10)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.642 da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado na noite deste sábado (7) pela Caixa Econômica Federal. Dessa forma, o prêmio acumulou e pode chegar a R$ 6,5 milhões na terça-feira (10).

Veja as dezenas sorteadas: 08 – 13 – 31 – 33 – 49 – 50

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 55 apostas acertaram cinco dezenas e levarão o prêmio da quina, que ficou em R$ 36.721,15. Outras 3.107 apostas acertaram quatro dezenas e receberão o prêmio da quadra, de R$ 928,62.

Como jogar

Para concorrer, os apostadores podem registrar seus jogos até uma hora antes do sorteio, às 19h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, pelo site ou aplicativo do banco. O bilhete simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Para os jogos feitos pelo site da Caixa, o valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 30, seja para uma única aposta ou mais.

Para fazer uma aposta maior, com sete números, o preço sobe para R$ 31,50, segundo a Caixa.