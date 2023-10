Mulher tem orelha arrancada por pit-bull depois de desmaiar; vídeo

Uma mulher foi atacada por seu pit-bull após desmaiar no quintal de casa no último domingo (1/10), no bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde (a 334 km de Cuiabá). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve a orelha arrancada pelo animal. Ela foi encaminhada para o Hospital Regional do município.

Por volta das 16h, a guarnição foi acionada para um atendimento de ataque de cão. No local, os militares encontraram a vítima agitada e com um sangramento no local da orelha. A equipe fez os primeiros socorros, estancando o sangue.

O animal não foi encontrado no local após resgate, apenas outros dois cachorros da propriedade.