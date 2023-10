Quem merece ser a Musa do Intermed da Fronteira? Vote agora!

Nos dias 20, 21 e 22 deste mês, a cidade de Epitaciolândia será o palco do aguardado Torneio Intermed, um torneio de futsal organizado com entusiasmo pelos estudantes do curso de medicina. Batizado de “Intermed da Fronteira,” o evento esportivo promete reunir equipes representando três universidades da região: Universidade Amazônica Pando, Universidade Domingo Sávio e Universidade Privada Cosmos.

Porém, não é apenas o esporte que está atraindo a atenção dos espectadores e entusiastas do torneio. A abertura do evento será marcada por um concurso que tem cativado muitos olhares curiosos: a escolha da Musa do Intermed da Fronteira. Três representantes de cada uma das faculdades participantes competirão pelo cobiçado título de beleza do evento.

A vencedora deste concurso receberá um prêmio incrível, que inclui uma parceria mensal com a hamburgueria Top Burguer, bem como tratamentos estéticos que em breve serão revelados. As candidatas não apenas trazem beleza, mas também o espírito e a representação de suas instituições acadêmicas.

A votação oficial abre nesta quarta-feira (18) aqui no ContilNet e é aberta a todos. Você pode votar quantas vezes quiser, mostrando seu apoio à candidata de sua preferência. O resultado desse emocionante concurso será divulgado na sexta-feira, 20 de outubro, durante a cerimônia de abertura do torneio Intermed da Fronteira. O evento será transmitido ao vivo pelo link.

