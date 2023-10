Recuperação de Lula surpreende equipe médica e ele recebe alta neste domingo

“Recebi alta e já estou no Palácio da Alvorada, de onde irei trabalhar nas próximas semanas. Obrigado pelas orações e todas as mensagens de carinho. Estou me recuperando para trabalhar ainda mais pelo Brasil e correr uma maratona”.

A mensagem é do presidente Luís Inácio Lula da Silva, nas redes sociais, ao deixar o hospital Sírio-Libanês onde esteve internado desde a última sexta-feira (29) para fazer uma cirurgia no quadril e na pálpebra.

Lula só seria liberado na próxima terça-feira (3), mas sua boa recuperação fez com que a equipe médica que cuidava dele o liberasse neste domingo (1).

O presidente irá trabalhar normalmente em Brasília. Ele não será visto utilizando andador. “Só vou viajar agora dia 28 ou 29 de novembro, para os Emirados Árabes. Até lá, vou ficar aqui em Brasília, não vou poder pegar avião, mas vou trabalhar normalmente”, disse durante programa “Conversa com o Presidente”, uma live semanal produzida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).