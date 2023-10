Vídeo mostra bombeiros apagando as chamas de avião que caiu no Acre; assista

As imagens angustiantes registradas pelo ContilNet neste domingo (29) mostram os esforços dos bombeiros enquanto apagavam as chamas que consumiram uma aeronave de pequeno porte que caiu nas proximidades do Aeroporto Internacional de Rio Branco. A queda da aeronave resultou na trágica perda de 11 vidas, incluindo a do piloto, copiloto e uma criança.

O acidente, que aconteceu nas primeiras horas da manhã, deixou uma nuvem de fumaça negra pairando sobre a densa vegetação próxima ao aeroporto. Equipes de socorro, incluindo ambulâncias e bombeiros, foram rapidamente acionadas para o local.

As imagens capturadas no local mostram os bombeiros trabalhando incansavelmente para conter as chamas que envolveram a aeronave. As circunstâncias que levaram à queda da aeronave estão sob investigação.