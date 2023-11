Ciclista acreano conquista 2ª colocação no Tour de Pimenta Bueno em Rondônia

Um 2º lugar na prova XCM Maratona no sábado, 25, e um 3º na XCO Cross neste domingo, 26, garantiram ao ciclista acreano Alexandre Pinto a 2ª colocação na categoria Mountain Bike Elite no Tour de Pimenta Bueno, no interior de Rondônia (RO).

“Foram duas provas bem desgastantes, mas o trabalho foi realizado da melhor maneira e estou muito satisfeito com o resultado”, comentou Alexandre Pinto.

Fechar a temporada

Segundo Alexandre Pinto, o momento agora é definir quais serão as últimas disputas da temporada de 2023. “A temporada tem sido excelente e em conjunto com a minha equipe vamos programar as últimas competições. A ideia é fechar o ano com mais resultados expressivos”, avaliou o ciclista.