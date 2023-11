Concurso: Gladson anuncia convocação de quase 500 novos servidores para a Sesacre

O governador Gladson Cameli utilizou suas redes sociais na tarde deste domingo (12) para anunciar a convocação de mais de 400 novos servidores para a Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE).

Em vídeo, o chefe do executivo informou que serão 446 convocados, entre médicos, enfermeiros, dentistas e outros técnicos. Todos realizaram o último concurso do órgão, que ofereceu centenas de vagas.

“Esses 446 novos profissionais que serão convocados vão reforçar a saúde do nosso Estado. São profissionais que entram em ação imediatamente para melhorar o atendimento a todos, porque o nosso trabalho é para as pessoas”, destacou o governador.

As contratações devem sair na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (13).

VEJA O ANÚNCIO: