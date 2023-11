Consumidores tem até dezembro para negociar dívidas junto à Saneacre; saiba mais

O Serviço de Água e esgoto do Estado do Acre (Saneacre) realiza até o dia 31 de dezembro o Programa Regularize, que tem o objetivo de regularizar as dívidas vencidas dos consumidores acreanos com o órgão.

Lançado em julho deste ano, o programa oferece uma série de condições para o pagamento das dívidas, a exemplo, desconto de até 100% sobre juros e multas e a oportunidade parcelar os débitos em até 48 vezes.

O Programa Regularize oferece uma oportunidade única para que os usuários do Saneacre regularizarem suas dívidas de forma acessível e conveniente, proporcionando soluções flexíveis para a quitação de dívidas e garantindo o acesso contínuo a serviços essenciais de água e esgoto

Para regularizar as contas, os consumidores podem ir até uma agência do Saneacre em seus municípios, de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h. Há ainda, pontos de atendimento nas OCAs de Brasileia, Xapuri e Cruzeiro do Sul. Para mais informações, acesse o site oficial: saneacre.ac.gov.br ou entre em contato pelo telefone 0800 254 3003.