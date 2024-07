Mãe quer se divorciar após marido não ajudar o filho por “trauma”

Uma mãe compartilhou uma história curiosa no fórum on-line Reddit. Ela escreveu que deseja se divorciar do marido depois que ele se recusou a sair do carro para ajudar seu filho, que havia quebrado o tornozelo. O homem justificou a falta de ajuda alegando um “trauma do passado”.

“Eu sou casada com meu marido há 2 anos. Ele tem o hábito de ficar sentado no carro de 5 a 10 minutos antes de entrar em casa. Ele falou sobre uma experiência traumática passada que teve quando chegou em casa e pegou sua ex o traindo. Por isso, ele passa alguns minutos no carro antes de entrar em casa”.

Segundo a mulher, o comportamento do marido a deixa desconfortável e já causou muitas brigas. A mais recente foi quando o filho biológico dela de 8 anos tropeçou e caiu da escada, quebrando o tornozelo. Na ocasião, ela ligou para o homem para levá-los ao hospital, e ele saiu correndo do trabalho.

No entanto, ao chegar em casa, ele ficou sentado no carro. “Fiquei chocada quando olhei pela janela e o vi sentado. Corri para fora e perguntei quanto tempo ele ficou sentado no carro. Ele me disse uns 8 minutos. Perguntei por que ele não entrou para ajudar, e ele disse que entraria depois de mais 2 minutos”.

Brava e magoada, a mulher tentou apressá-lo, mas ele insistiu que não se sentiria “confortável” até que os 10 minutos acabassem. Por fim, ela acabou levando o filho ao hospital com a ajuda de um vizinho, enquanto o marido ficou em casa.

Justificativa do marido

Como a mulher não queria ver o marido, ela foi para a casa de sua mãe. Chegando lá, ela enviou uma mensagem ao homem dizendo que queria o divórcio. “Ele tentou justificar o que fez dizendo que estava nervoso e queria ajudar meu filho, mas se sentia preso”.

Após o ocorrido, os familiares dela a acusaram de piorar o trauma do marido e de desrespeitar seus limites. A mulher, por sua vez, está considerando seriamente o divórcio. “Sinto que não confio mais nele, especialmente quando se trata de coisas sérias, como o quão frio ele agiu em uma emergência familiar”.