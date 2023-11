Dia do Músico: conheça os artistas acreanos que se destacaram entre grandes nomes da música brasileira

Comemorado nesta quarta-feira (22), o Dia do Músico é celebrado em homenagem a Santa Cecília, considerada padroeira dos músicos. Conhecidos por trabalhar com a essência das músicas nas mãos e no canto, a data serve também para abrir o debate sobre apoio a artistas locais.

O ContilNet preparou uma lista com os musicistas acreanos que ficaram conhecidos nacionalmente por seu talento e arte. Veja:

João Donato

Conhecido como o maior artista acreano da história, João Donato marcou a música popular brasileira e trabalhou com os maiores músicos e interpretes do país.

Na última semana, ele fez história ao receber o Grammy Latino póstumo, como melhor álbum de MPB de 2023.

No Acre, ele foi homenageado com o maior espaço cultural do estado: a Usina de Arte João Donato.

Sérgio Souto

Uma das maiores vozes da Região Norte, Sérgio Souto nasceu em Sena Madureira.

Sérgio participou de quase todos os grandes festivais de música do país: Rodada Brahma de Música Popular Brasileira; Festival 79 da TV Tupi (SP); Festival dos Festivais da TV Globo; Festival Rímula de Música do SBT, em São Paulo; Festival O Som das Águas da TV Manchete, e mais.

O artista acreano já cantou inclusive com Aldir Blanc, considerado um dos maiores musicistas do país.

Nazaré Pereira

Nascida em 1939 na terra de Chico Mendes, em Xapuri, a cantora acreana Nazaré Pereira ganhar destaque nacional.

A música entrou na vida da acreana em 1978, quando mostrou a um dona de uma gravadora francesa, uma versão da música Cheiro de Carolina, de Luiz Gonzaga.

Foi com o rei do baião, inclusive, que Nazaré compôs junto a música Acre Doce. Os dois tiveram um relação muito próxima quando os dois moraram na Europa.

Recentemente, ela voltou a Acre e foi homenageada pela Academia Acreana de Letras.

Tião Natureza

Uma das maiores vozes da década de 80 no Acre, Tião Natureza foi assassinado aos 31 anos. Ele ficou conhecido pelo música Ao Chico, em homenagem ao líder seringueiro Chico Mendes.

Jorge Cardoso

Nascido em Xapuri, Jorge Cardoso dedicou mais de 40 anos a música e ao rádio no Acre. Ele ficou conhecido nacionalmente pela música `Xote do Acre’.

Mão de Onça

Falecido em 2003, mão de onça é um dos maiores compositores do Acre. Além de cantor, ele também era sargento da banda da Polícia Militar do estado.

Geraldo Leite

Conhecido pelo vozeirão, Geraldo Leite já foi destaque na imprensa nacional por cantar nos bailes e serestas do Acre. Ele foi o criador dos ‘Mugs’, tradicional grupo musicista acreano.

Los Porongas

A banda de rock acreana ganhou os palcos de festivais nacionais. O grupo foi formado em Rio Branco em 2003. Sua discografia está disponível nas principais plataformas de streaming e inclui seus três álbuns: Los Porongas (2007), O Segundo Depois do Silêncio (2011) e Infinito Agora (2015).

Os Descordantes

Mais uma banda acreana de rock que se destacou nacionalmente. Em 2017, o álbum Quietude foi considerado um dos melhores do país.

Brunno Damasceno

Considerado um dos maiores sambistas da Região Norte, Brunno Damasceno foi indicado recentemente ao Prêmio Multishow, um dos mais importantes do país.

OS COBRAS DANCE

Referência no Hip Hop da Amazônia, os Cobras Dance marcaram o cenário musical do Acre na década de 90. O grupo se apresentou em vários programas nacionais.

Matheus Lira

Natural de Sena Madureira, Matheus Lira já é um dos nomes fortes da música sertaneja da nova geração. O artista já cantou com Claudia Leitte e Wesley Safadão.

Vitória Freitas

Um dos maiores nomes do forró, do piseiro e vaquejada, Vitória Freitas é natural de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. Atualmente, ela tem mais de 700 mil seguidores nas redes sociais e já cantou com grandes nomes da música popular no Brasil, como Marcia Fellipe.

